Горожане поддержали урбаниста, назвавшего Екатеринбург «Быдлобургом»

07 марта 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Часть горожан считает, что люди сами виноваты в том, что Екатеринбург стал таким неуютным Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Екатеринбурга поддержали мнение урбаниста Дмитрия Москвина. Ранее он заявил, что город выглядит настолько плохо, что его можно назвать «Быдлобургом». Мнениями горожане поделились в комментариях под новостью об отъезде общественника. «Я тоже стала ненавидеть этот город, где невозможно просто прогуливаться по тротуарам, потому что они узкие и заполнены тем самым безработным быдлом, которое гордится своим хамством, не дают пройти по улицам, обкуривают в лицо. По узким тротуарам ездят курьеры на своих великах и самокатах, сбивают людей. Ужас, действительно Быдлогород», — написал читатель URA.RU. Другой горожанин заметил, что люди бросают мусор мимо урны, не убирают за своими собаками, а «малообразованная молодежь рисует на стенах и на остановках». «Так же они не знают, что, когда заходит пожилой человек, нужно уступать место. Люди равнодушные, и злые», — заявил екатеринбуржец. Несколько горожан отметило, что Екатеринбург стал очень грязным, хаотичные застройки с заборами заполонили город, есть проблемы с общественным транспортом, а в столице Урала мало мест для прогулок. «Я все сравниваю с Казанью. Какая там красота! Столько парков, зелени, мест для отдыха и туристов там толпы, но чисто везде, а какая там красивая набережная. Я тоже хочу уехать, думаю, что в этом году покину этот город. Очень многие уезжают, так как жить здесь стало невозможно», — пояснила девушка Лилия. Некоторые выразили противоположную точку зрения. Одни считают, что «грязь и вонь — удел всех промышленных городов», а Екатеринбург — это все же негласная столица глубочайших и умнейших людей России. «Любящим свой город людям стоит воспринять конструктивную критику и помочь городу стать лучше. Любите свой город, и он ответит вам взаимностью», — написал гость сайта. А Ольга заметила, что в каждом городе мира появляется грязь, как только наступает весна. «Например, в Финляндии ситуация такая же — недавно видела ролик блогера. Никто из-подо льда не выковыривает мусор, все ждут таяния снега. Все будет хорошо! Все уберем, почистим, отмоем, покрасим», — резюмировала читательница. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Екатеринбурга поддержали мнение урбаниста Дмитрия Москвина. Ранее он заявил, что город выглядит настолько плохо, что его можно назвать «Быдлобургом». Мнениями горожане поделились в комментариях под новостью об отъезде общественника. «Я тоже стала ненавидеть этот город, где невозможно просто прогуливаться по тротуарам, потому что они узкие и заполнены тем самым безработным быдлом, которое гордится своим хамством, не дают пройти по улицам, обкуривают в лицо. По узким тротуарам ездят курьеры на своих великах и самокатах, сбивают людей. Ужас, действительно Быдлогород», — написал читатель URA.RU. Другой горожанин заметил, что люди бросают мусор мимо урны, не убирают за своими собаками, а «малообразованная молодежь рисует на стенах и на остановках». «Так же они не знают, что, когда заходит пожилой человек, нужно уступать место. Люди равнодушные, и злые», — заявил екатеринбуржец. Несколько горожан отметило, что Екатеринбург стал очень грязным, хаотичные застройки с заборами заполонили город, есть проблемы с общественным транспортом, а в столице Урала мало мест для прогулок. «Я все сравниваю с Казанью. Какая там красота! Столько парков, зелени, мест для отдыха и туристов там толпы, но чисто везде, а какая там красивая набережная. Я тоже хочу уехать, думаю, что в этом году покину этот город. Очень многие уезжают, так как жить здесь стало невозможно», — пояснила девушка Лилия. Некоторые выразили противоположную точку зрения. Одни считают, что «грязь и вонь — удел всех промышленных городов», а Екатеринбург — это все же негласная столица глубочайших и умнейших людей России. «Любящим свой город людям стоит воспринять конструктивную критику и помочь городу стать лучше. Любите свой город, и он ответит вам взаимностью», — написал гость сайта. А Ольга заметила, что в каждом городе мира появляется грязь, как только наступает весна. «Например, в Финляндии ситуация такая же — недавно видела ролик блогера. Никто из-подо льда не выковыривает мусор, все ждут таяния снега. Все будет хорошо! Все уберем, почистим, отмоем, покрасим», — резюмировала читательница.