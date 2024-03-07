Горожане поддержали урбаниста, назвавшего Екатеринбург «Быдлобургом»

Жители Екатеринбурга поддержали мнение урбаниста Дмитрия Москвина. Ранее он заявил, что город выглядит настолько плохо, что его можно назвать «Быдлобургом». Мнениями горожане поделились в комментариях под новостью об отъезде общественника.
«Я тоже стала ненавидеть этот город, где невозможно просто прогуливаться по тротуарам, потому что они узкие и заполнены тем самым безработным быдлом, которое гордится своим хамством, не дают пройти по улицам, обкуривают в лицо. По узким тротуарам ездят курьеры на своих великах и самокатах, сбивают людей. Ужас, действительно Быдлогород», — написал читатель URA.RU.
Другой горожанин заметил, что люди бросают мусор мимо урны, не убирают за своими собаками, а «малообразованная молодежь рисует на стенах и на остановках». «Так же они не знают, что, когда заходит пожилой человек, нужно уступать место. Люди равнодушные, и злые», — заявил екатеринбуржец.
Несколько горожан отметило, что Екатеринбург стал очень грязным, хаотичные застройки с заборами заполонили город, есть проблемы с общественным транспортом, а в столице Урала мало мест для прогулок. «Я все сравниваю с Казанью. Какая там красота! Столько парков, зелени, мест для отдыха и туристов там толпы, но чисто везде, а какая там красивая набережная. Я тоже хочу уехать, думаю, что в этом году покину этот город. Очень многие уезжают, так как жить здесь стало невозможно», — пояснила девушка Лилия.
Некоторые выразили противоположную точку зрения. Одни считают, что «грязь и вонь — удел всех промышленных городов», а Екатеринбург — это все же негласная столица глубочайших и умнейших людей России. «Любящим свой город людям стоит воспринять конструктивную критику и помочь городу стать лучше. Любите свой город, и он ответит вам взаимностью», — написал гость сайта.
А Ольга заметила, что в каждом городе мира появляется грязь, как только наступает весна. «Например, в Финляндии ситуация такая же — недавно видела ролик блогера. Никто из-подо льда не выковыривает мусор, все ждут таяния снега. Все будет хорошо! Все уберем, почистим, отмоем, покрасим», — резюмировала читательница.
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