В крупных городах ХМАО развернут эвакуационные пункты на случай атак террористов

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В подвалах домов и подземных паркингах оборудуют укрытия на случай атаки
В подвалах домов и подземных паркингах оборудуют укрытия на случай атаки Фото:

Правительство ХМАО утвердило комплексный план противодействия идеологии терроризма на 2024–2028 годы. В Сургуте и Нижневартовске будут развернуты сборные эвакуационные пункты и пункты выдачи средств индивидуальной защиты, в домах появятся щиты с информацией о способах защиты от опасностей, а в подвалах и паркингах оборудуют помещения для укрытия.

«Утвержден комплексный план противодействия идеологии терроризма. <...> Размещение в отдельных многоквартирных домах городских округов Сургут, Нижневартовск информационных щитов о способах защиты от опасностей в области гражданской обороны. Развертывание сборного эвакуационного пункта, пункта выдачи средств индивидуальной защиты, помещений для укрытия населения (подземные паркинги, подвалы жилых домов), оснащение таких объектов соответствующим оборудованием», — указано в распоряжении правительства.

В дальнейшем опыт двух самых густонаселенных городов округа планируют распространить на другие муниципалитеты. Ответственным за выполнение плана назначен вице-губернатор по региональной безопасности Алексей Золотухин.

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Правительство ХМАО утвердило комплексный план противодействия идеологии терроризма на 2024–2028 годы. В Сургуте и Нижневартовске будут развернуты сборные эвакуационные пункты и пункты выдачи средств индивидуальной защиты, в домах появятся щиты с информацией о способах защиты от опасностей, а в подвалах и паркингах оборудуют помещения для укрытия. «Утвержден комплексный план противодействия идеологии терроризма. <...> Размещение в отдельных многоквартирных домах городских округов Сургут, Нижневартовск информационных щитов о способах защиты от опасностей в области гражданской обороны. Развертывание сборного эвакуационного пункта, пункта выдачи средств индивидуальной защиты, помещений для укрытия населения (подземные паркинги, подвалы жилых домов), оснащение таких объектов соответствующим оборудованием», — указано в распоряжении правительства. В дальнейшем опыт двух самых густонаселенных городов округа планируют распространить на другие муниципалитеты. Ответственным за выполнение плана назначен вице-губернатор по региональной безопасности Алексей Золотухин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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