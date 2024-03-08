Глава Гагаузии после встречи с Путиным заявила о желании дружить с Россией

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Молдавия должна дружить с Россией, заявила Евгения Гуцул Фото:

Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию после своего визита в Россию, где она принимала участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи и провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По возвращении политик заявила, что Молдавия должна поддерживать дружеские отношения с Россией.

«Хочу, чтоб мы дружили со всеми, особенно с РФ», — передает слова Гуцул ТАСС. Она добавила, что сделает все возможное, чтобы поддерживать дружеские отношения с Москвой, так как они ощущают поддержку со стороны российских властей. Также Евгения Гуцул отметила, что без проблем пересекла границу в аэропорту Кишинева.

Молдавские власти планировали арестовать Евгению Гуцул по ее возвращении в Молдавию после ее встречи с Владимиром Путиным. URA.RU в своем материале подробно рассказывало о главе автономии Гагаузия в составе молдавской республики. В аэропорту Кишинева, куда прилетала Гуцул, присутствовало большое количество полицейских, передает RT.

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию после своего визита в Россию, где она принимала участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи и провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По возвращении политик заявила, что Молдавия должна поддерживать дружеские отношения с Россией. «Хочу, чтоб мы дружили со всеми, особенно с РФ», — передает слова Гуцул ТАСС. Она добавила, что сделает все возможное, чтобы поддерживать дружеские отношения с Москвой, так как они ощущают поддержку со стороны российских властей. Также Евгения Гуцул отметила, что без проблем пересекла границу в аэропорту Кишинева. Молдавские власти планировали арестовать Евгению Гуцул по ее возвращении в Молдавию после ее встречи с Владимиром Путиным. URA.RU в своем материале подробно рассказывало о главе автономии Гагаузия в составе молдавской республики. В аэропорту Кишинева, куда прилетала Гуцул, присутствовало большое количество полицейских, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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