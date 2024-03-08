Глава Гагаузии после встречи с Путиным заявила о желании дружить с Россией

Глава Гагаузии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию после своего визита в Россию, где она принимала участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи и провела встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. По возвращении политик заявила, что Молдавия должна поддерживать дружеские отношения с Россией.
«Хочу, чтоб мы дружили со всеми, особенно с РФ», — передает слова Гуцул ТАСС. Она добавила, что сделает все возможное, чтобы поддерживать дружеские отношения с Москвой, так как они ощущают поддержку со стороны российских властей. Также Евгения Гуцул отметила, что без проблем пересекла границу в аэропорту Кишинева.
Молдавские власти планировали арестовать Евгению Гуцул по ее возвращении в Молдавию после ее встречи с Владимиром Путиным. URA.RU в своем материале подробно рассказывало о главе автономии Гагаузия в составе молдавской республики. В аэропорту Кишинева, куда прилетала Гуцул, присутствовало большое количество полицейских, передает RT.
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