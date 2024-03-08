08 марта 2024
07 марта 2024

В ХМАО рухнули цены на вторичную недвижимость

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Покупка квартиры на вторичном рынке для жителей Сургута стала дешевле Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за февраль снизилась стоимость квартир на вторичном рынке недвижимости. По данным сервиса Restate, в Сургуте падение цен составило более 12%.

«На 22 февраля 2024 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Сургуте составила чуть более 106 тысяч рублей. На 8 февраля этот показатель доходил до 120 тысяч рублей», — следует из аналитики на сайте. При этом стоимость квадратного метра недвижимости в новостройках растет с декабря 2023 года и на 22 февраля составляет 150,3 тысячи рублей.

Аналитики также зафиксировали первое снижение цен с начала года на вторичное жилье в Нижневартовске и Нефтеюганске (на 1,37% и 1,33% соответственно). На конец февраля стоимость квадратного метра жилья в вышейказанных городах составила чуть более 115 тыс. рублей.

По прогнозам риелторов, снижение стоимости недвижимости в начале 2024 года в ХМАО может достигнуть 10-15%. Это должно отразиться как на ценах на вторичном рынке, так и на новостройках. Эксперты связывают тенденцию с отсутствием резких изменений по кредитным ставкам.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за февраль снизилась стоимость квартир на вторичном рынке недвижимости. По данным сервиса Restate, в Сургуте падение цен составило более 12%. «На 22 февраля 2024 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Сургуте составила чуть более 106 тысяч рублей. На 8 февраля этот показатель доходил до 120 тысяч рублей», — следует из аналитики на сайте. При этом стоимость квадратного метра недвижимости в новостройках растет с декабря 2023 года и на 22 февраля составляет 150,3 тысячи рублей. Аналитики также зафиксировали первое снижение цен с начала года на вторичное жилье в Нижневартовске и Нефтеюганске (на 1,37% и 1,33% соответственно). На конец февраля стоимость квадратного метра жилья в вышейказанных городах составила чуть более 115 тыс. рублей. По прогнозам риелторов, снижение стоимости недвижимости в начале 2024 года в ХМАО может достигнуть 10-15%. Это должно отразиться как на ценах на вторичном рынке, так и на новостройках. Эксперты связывают тенденцию с отсутствием резких изменений по кредитным ставкам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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