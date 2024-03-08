В ХМАО рухнули цены на вторичную недвижимость

В Ханты-Мансийском автономном округе за февраль снизилась стоимость квартир на вторичном рынке недвижимости. По данным сервиса Restate, в Сургуте падение цен составило более 12%.
«На 22 февраля 2024 года средняя стоимость квадратного метра жилья в Сургуте составила чуть более 106 тысяч рублей. На 8 февраля этот показатель доходил до 120 тысяч рублей», — следует из аналитики на сайте. При этом стоимость квадратного метра недвижимости в новостройках растет с декабря 2023 года и на 22 февраля составляет 150,3 тысячи рублей.
Аналитики также зафиксировали первое снижение цен с начала года на вторичное жилье в Нижневартовске и Нефтеюганске (на 1,37% и 1,33% соответственно). На конец февраля стоимость квадратного метра жилья в вышейказанных городах составила чуть более 115 тыс. рублей.
По прогнозам риелторов, снижение стоимости недвижимости в начале 2024 года в ХМАО может достигнуть 10-15%. Это должно отразиться как на ценах на вторичном рынке, так и на новостройках. Эксперты связывают тенденцию с отсутствием резких изменений по кредитным ставкам.
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