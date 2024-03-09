Свердловская ГИБДД выпустила предупреждение для водителей. Фото

В Свердловской области выпустили предупреждение из-за сильного тумана
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция и ДПС. Тюмень, дпс, сотрудники дпс
Наряды ДПС перешли на усиленный режим несения службы на данном участке дороги (архивное фото) Фото:

Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к водителям с предупреждением из-за сильного тумана на федеральной трассе Екатеринбург—Тюмень. Обращение появилось в telegram-канале ведомства.

«Свердловская Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об осложнении дорожной обстановки на федеральной трассе Екатеринбург—Тюмень со 145 по 158 км Камышловского района в связи с сильным туманом», — сказано в сообщении. В ведомстве рассказали, что в условиях недостаточной видимости нужно уделить особое внимание дороге.

Отмечается, что следует ориентироваться по деревьям, столбам, находящимся у края дороги. Для лучшей видимости порекомендовали использовать как ближний свет фар, так и противотуманные фары спереди и сзади. В случае, если движение в тумане становится затруднительным, необходимо остановиться на специально отведенных для этого местах.

«Наряды ДПС перешли на усиленный режим несения службы на данном участке, в целях оказания помощи автомобилистам и обеспечения безопасности», — добавили в региональном ГИБДД.

Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к водителям с предупреждением из-за сильного тумана на федеральной трассе Екатеринбург—Тюмень. Обращение появилось в telegram-канале ведомства. «Свердловская Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об осложнении дорожной обстановки на федеральной трассе Екатеринбург—Тюмень со 145 по 158 км Камышловского района в связи с сильным туманом», — сказано в сообщении. В ведомстве рассказали, что в условиях недостаточной видимости нужно уделить особое внимание дороге. Отмечается, что следует ориентироваться по деревьям, столбам, находящимся у края дороги. Для лучшей видимости порекомендовали использовать как ближний свет фар, так и противотуманные фары спереди и сзади. В случае, если движение в тумане становится затруднительным, необходимо остановиться на специально отведенных для этого местах. «Наряды ДПС перешли на усиленный режим несения службы на данном участке, в целях оказания помощи автомобилистам и обеспечения безопасности», — добавили в региональном ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...