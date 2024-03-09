Свердловская ГИБДД выпустила предупреждение для водителей. Фото

В Свердловской области выпустили предупреждение из-за сильного тумана

09 марта 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Наряды ДПС перешли на усиленный режим несения службы на данном участке дороги (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к водителям с предупреждением из-за сильного тумана на федеральной трассе Екатеринбург—Тюмень. Обращение появилось в telegram-канале ведомства. «Свердловская Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об осложнении дорожной обстановки на федеральной трассе Екатеринбург—Тюмень со 145 по 158 км Камышловского района в связи с сильным туманом», — сказано в сообщении. В ведомстве рассказали, что в условиях недостаточной видимости нужно уделить особое внимание дороге. Отмечается, что следует ориентироваться по деревьям, столбам, находящимся у края дороги. Для лучшей видимости порекомендовали использовать как ближний свет фар, так и противотуманные фары спереди и сзади. В случае, если движение в тумане становится затруднительным, необходимо остановиться на специально отведенных для этого местах. «Наряды ДПС перешли на усиленный режим несения службы на данном участке, в целях оказания помощи автомобилистам и обеспечения безопасности», — добавили в региональном ГИБДД. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/5979

Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к водителям с предупреждением из-за сильного тумана на федеральной трассе Екатеринбург—Тюмень. Обращение появилось в telegram-канале ведомства. «Свердловская Госавтоинспекция предупреждает автомобилистов об осложнении дорожной обстановки на федеральной трассе Екатеринбург—Тюмень со 145 по 158 км Камышловского района в связи с сильным туманом», — сказано в сообщении. В ведомстве рассказали, что в условиях недостаточной видимости нужно уделить особое внимание дороге. Отмечается, что следует ориентироваться по деревьям, столбам, находящимся у края дороги. Для лучшей видимости порекомендовали использовать как ближний свет фар, так и противотуманные фары спереди и сзади. В случае, если движение в тумане становится затруднительным, необходимо остановиться на специально отведенных для этого местах. «Наряды ДПС перешли на усиленный режим несения службы на данном участке, в целях оказания помощи автомобилистам и обеспечения безопасности», — добавили в региональном ГИБДД.