09 марта 2024

Губернатор Куйвашев выразил соболезнования родным умершего хоккеиста Дуракова

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Торжественно-траурная церемония, посвящённая Международному дню памяти жертв Холокоста. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев назвал примером для подражания хоккеиста Дуракова Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам умершего 9 марта семикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Николая Дуракова. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

«Ушел из жизни великий спортсмен, на весь мир прославивший наш национальный вид спорта — хоккей с мячом, внесший огромный вклад в его развитие и популяризацию, ставший примером для подражания для нескольких поколений хоккеистов», — сказал Куйвашев. Он отметил, что каждый, кто знал лично Дуракова, отзывался о нем с огромным уважением.

По его словам, легендарный хоккеист активно занимался общественной работой, делая это ответственно и результативно. «Светлая память о великом спортсмене и настоящем человеке Николае Дуракове всегда будет жить в наших сердцах», — подытожил свердловский губернатор.

Советский хоккеист скончался в Екатеринбурге вечером 9 марта в возрасте 89 лет. За годы карьеры Дураков стал девятикратным чемпионом СССР и семикратным чемпионом мира. В составе сборной СССР он провел 48 матчей, в которых забил 47 мячей.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам умершего 9 марта семикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Николая Дуракова. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. «Ушел из жизни великий спортсмен, на весь мир прославивший наш национальный вид спорта — хоккей с мячом, внесший огромный вклад в его развитие и популяризацию, ставший примером для подражания для нескольких поколений хоккеистов», — сказал Куйвашев. Он отметил, что каждый, кто знал лично Дуракова, отзывался о нем с огромным уважением. По его словам, легендарный хоккеист активно занимался общественной работой, делая это ответственно и результативно. «Светлая память о великом спортсмене и настоящем человеке Николае Дуракове всегда будет жить в наших сердцах», — подытожил свердловский губернатор. Советский хоккеист скончался в Екатеринбурге вечером 9 марта в возрасте 89 лет. За годы карьеры Дураков стал девятикратным чемпионом СССР и семикратным чемпионом мира. В составе сборной СССР он провел 48 матчей, в которых забил 47 мячей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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