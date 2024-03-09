Губернатор Куйвашев выразил соболезнования родным умершего хоккеиста Дуракова

Евгений Куйвашев назвал примером для подражания хоккеиста Дуракова Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам умершего 9 марта семикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Николая Дуракова. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.

«Ушел из жизни великий спортсмен, на весь мир прославивший наш национальный вид спорта — хоккей с мячом, внесший огромный вклад в его развитие и популяризацию, ставший примером для подражания для нескольких поколений хоккеистов», — сказал Куйвашев. Он отметил, что каждый, кто знал лично Дуракова, отзывался о нем с огромным уважением.

По его словам, легендарный хоккеист активно занимался общественной работой, делая это ответственно и результативно. «Светлая память о великом спортсмене и настоящем человеке Николае Дуракове всегда будет жить в наших сердцах», — подытожил свердловский губернатор.

Советский хоккеист скончался в Екатеринбурге вечером 9 марта в возрасте 89 лет. За годы карьеры Дураков стал девятикратным чемпионом СССР и семикратным чемпионом мира. В составе сборной СССР он провел 48 матчей, в которых забил 47 мячей.