Скончался Николай Дураков: как уралец стал лучшим советским хоккеистом

В Екатеринбурге вечером 9 марта скончался лучший советский хоккеист Дураков
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Открытие скульптуры Эпоха у Екатеринбург-Арены. Екатеринбург, дураков николай
Николай Дураков стал лучшим хоккеистом страны 20 века Фото:

В Екатеринбурге 9 марта в возрасте 89 лет скончался семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков. URA.RU рассказывает биографию легендарного спортсмена.

Ранние годы

Дураков родился 5 декабря 1934 года в поселке Красногоровка Донецкой области. В раннем возрасте он потерял мать, за воспитание ребенка взялись сестра с мачехой. Во времена Великой Отечественной войны семья была вынуждена переехать в Нижний Тагил, где Дураков провел свое детство и юность.

В 1946 году начал играть в хоккей с мячом в детской команде нижнетагильского «Металлурга». С 1949 по 1951 годы выступал за команду завода металлоконструкций, а в 1951—1953 годах играл за «Строитель». За год до призыва в армию Дураков получил приглашение от главного тренера свердловского ОДО (с 1960 года — СКА) Ивана Балдина проходить срочную военную службу в армейском клубе.

Спортивные достижения

За годы карьеры Дураков стал девятикратным чемпионом СССР и семикратным чемпионом мира. Также он восемь лет становился лучшим советским бомбардиром. В 1974 году стал обладателем Кубка европейских чемпионов. За сборную СССР провел 48 матчей, в которых забил 47 мячей. Кроме того, спортсмен был удостоен званием лучшего хоккеиста страны 20 века.

В 1957, 1963 и 1965 годы Дураков признавался лучшим полузащитником чемпионата мира, а в 1971 году и лучшим нападающим. Легендарный хоккеист занимает третью позицию в списке бомбардиров чемпионатов СССР.

Личная жизнь

Дураков стал отцом двоих дочерей. Он жил в Екатеринбурге. Отмечается, что любимыми хобби спортсмена были рыбалка и садоводство.

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В Екатеринбурге 9 марта в возрасте 89 лет скончался семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков. URA.RU рассказывает биографию легендарного спортсмена. Дураков родился 5 декабря 1934 года в поселке Красногоровка Донецкой области. В раннем возрасте он потерял мать, за воспитание ребенка взялись сестра с мачехой. Во времена Великой Отечественной войны семья была вынуждена переехать в Нижний Тагил, где Дураков провел свое детство и юность. В 1946 году начал играть в хоккей с мячом в детской команде нижнетагильского «Металлурга». С 1949 по 1951 годы выступал за команду завода металлоконструкций, а в 1951—1953 годах играл за «Строитель». За год до призыва в армию Дураков получил приглашение от главного тренера свердловского ОДО (с 1960 года — СКА) Ивана Балдина проходить срочную военную службу в армейском клубе. За годы карьеры Дураков стал девятикратным чемпионом СССР и семикратным чемпионом мира. Также он восемь лет становился лучшим советским бомбардиром. В 1974 году стал обладателем Кубка европейских чемпионов. За сборную СССР провел 48 матчей, в которых забил 47 мячей. Кроме того, спортсмен был удостоен званием лучшего хоккеиста страны 20 века. В 1957, 1963 и 1965 годы Дураков признавался лучшим полузащитником чемпионата мира, а в 1971 году и лучшим нападающим. Легендарный хоккеист занимает третью позицию в списке бомбардиров чемпионатов СССР. Дураков стал отцом двоих дочерей. Он жил в Екатеринбурге. Отмечается, что любимыми хобби спортсмена были рыбалка и садоводство.
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