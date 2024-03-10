В Екатеринбурге умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков

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Открытие скульптуры Эпоха у Екатеринбург-Арены. Екатеринбург, дураков николай
Николай Дураков умер на 90-м году жизни Фото:

В Екатеринбурге умер Николай Дураков — семикратный чемпион мира по хоккею с мячом. Ему было 89 лет, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России.

«В субботу, 9 марта, в Екатеринбурге на 90-м году ушел из жизни семикратный чемпион мира и лучший игрок XX века — легенда русского хоккея Николай Дураков», — говорится в сообщении пресс-службы. В организации также выразили соболезнования родным усопшего, назвав уход чемпиона огромной потерей для российского спорта.

Дураков также был девятикратным чемпионом СССР в составе свердловского СКА. Кроме того, спортсмен восемь раз становился лучшим бомбардиром турнира. Также он был обладателем Кубка европейских чемпионов. С 1957 года Дураков семь раз становился чемпионов в составе сборной СССР.

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В Екатеринбурге умер Николай Дураков — семикратный чемпион мира по хоккею с мячом. Ему было 89 лет, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России. «В субботу, 9 марта, в Екатеринбурге на 90-м году ушел из жизни семикратный чемпион мира и лучший игрок XX века — легенда русского хоккея Николай Дураков», — говорится в сообщении пресс-службы. В организации также выразили соболезнования родным усопшего, назвав уход чемпиона огромной потерей для российского спорта. Дураков также был девятикратным чемпионом СССР в составе свердловского СКА. Кроме того, спортсмен восемь раз становился лучшим бомбардиром турнира. Также он был обладателем Кубка европейских чемпионов. С 1957 года Дураков семь раз становился чемпионов в составе сборной СССР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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