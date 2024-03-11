11 марта 2024

В разгар эпидемии кори Сургут остался без вакцины

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина от кори должна появиться в конце марта Фото:

В разгар заболеваемости корью в Сургуте закончилась вакцина. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинской среды.

«Партия вакцины от кори до сих пор не поступила. У частников и государственных организаций поставщик один. Поэтому в поликлиники Сургута препарат также не завезли. Сейчас в частных клиниках сотни человек в очереди на вакцинацию от кори, а ее не хватает», — сообщил собеседник.

При этом инсайдер отметил, что ближайшая партия вакцины должна поступить в город только к концу марта. Между тем другой источник сообщает, что пока медикам сургутских поликлиник удается закрывать дыры. Но запасы быстро заканчиваются. «Оставшаяся в округе вакцина перераспределяется по муниципалитетам, где есть потребность. Но ее мало. Хотелось бы иметь запас», — сообщил источник.

Для уточнения информации журналист агентства обратился в окружной департамент здравоохранения. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе из-за кори отменили массовые мероприятия. Ограничения ввели по рекомендации Роспотребнадзора.

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В разгар заболеваемости корью в Сургуте закончилась вакцина. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинской среды. «Партия вакцины от кори до сих пор не поступила. У частников и государственных организаций поставщик один. Поэтому в поликлиники Сургута препарат также не завезли. Сейчас в частных клиниках сотни человек в очереди на вакцинацию от кори, а ее не хватает», — сообщил собеседник. При этом инсайдер отметил, что ближайшая партия вакцины должна поступить в город только к концу марта. Между тем другой источник сообщает, что пока медикам сургутских поликлиник удается закрывать дыры. Но запасы быстро заканчиваются. «Оставшаяся в округе вакцина перераспределяется по муниципалитетам, где есть потребность. Но ее мало. Хотелось бы иметь запас», — сообщил источник. Для уточнения информации журналист агентства обратился в окружной департамент здравоохранения. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе из-за кори отменили массовые мероприятия. Ограничения ввели по рекомендации Роспотребнадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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