В разгар эпидемии кори Сургут остался без вакцины

12 марта 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Вакцина от кори должна появиться в конце марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU В разгар заболеваемости корью в Сургуте закончилась вакцина. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинской среды. «Партия вакцины от кори до сих пор не поступила. У частников и государственных организаций поставщик один. Поэтому в поликлиники Сургута препарат также не завезли. Сейчас в частных клиниках сотни человек в очереди на вакцинацию от кори, а ее не хватает», — сообщил собеседник. При этом инсайдер отметил, что ближайшая партия вакцины должна поступить в город только к концу марта. Между тем другой источник сообщает, что пока медикам сургутских поликлиник удается закрывать дыры. Но запасы быстро заканчиваются. «Оставшаяся в округе вакцина перераспределяется по муниципалитетам, где есть потребность. Но ее мало. Хотелось бы иметь запас», — сообщил источник. Для уточнения информации журналист агентства обратился в окружной департамент здравоохранения. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе из-за кори отменили массовые мероприятия. Ограничения ввели по рекомендации Роспотребнадзора.

В разгар заболеваемости корью в Сургуте закончилась вакцина. Об этом URA.RU сообщил источник из медицинской среды. «Партия вакцины от кори до сих пор не поступила. У частников и государственных организаций поставщик один. Поэтому в поликлиники Сургута препарат также не завезли. Сейчас в частных клиниках сотни человек в очереди на вакцинацию от кори, а ее не хватает», — сообщил собеседник. При этом инсайдер отметил, что ближайшая партия вакцины должна поступить в город только к концу марта. Между тем другой источник сообщает, что пока медикам сургутских поликлиник удается закрывать дыры. Но запасы быстро заканчиваются. «Оставшаяся в округе вакцина перераспределяется по муниципалитетам, где есть потребность. Но ее мало. Хотелось бы иметь запас», — сообщил источник. Для уточнения информации журналист агентства обратился в окружной департамент здравоохранения. В их адрес был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе из-за кори отменили массовые мероприятия. Ограничения ввели по рекомендации Роспотребнадзора.