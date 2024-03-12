В Златоусте спорят из-за проданной турбазы на челябинском озере. Фото

12 марта 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

По прямой расстояние между Златоустом и турбазой в Непряхино составляет 68 км Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) спорят из-за проданной турбазы на озере Большой Сунукуль в Чебаркульском районе. Общественники выступили с тем, что стоимость объекта составляет порядка 100 млн рублей. Согласовавшие сделку депутаты в ответ заявили, что предложение выкупить по любой цене было публичным. Цена сделки чуть превысила четыре миллиона. «Базу „Яхонт“ продали всего за четыре миллиона рублей. Как говорят даже, с согласия депутатского корпуса. Хотя стоимость данной базы не менее 100 миллионов рублей», — рассказали горожане в соцсетях. Объявление о продаже было размещено на интернет-платформах. Как URA.RU отметили в депутатском корпусе: приобрести мог любой желающий. «К депутатам вышли с предложением по поводу продажи базы. Члены комиссии по бюджету обсудили вопрос и вынесли положительное решение. Работа базы является непрофильной деятельностью для города. Объект расположен на удалении от Златоуста, есть вопросы по земельному участку», — отметил URA.RU председатель горсобрания Алексей Карюков. Собеседник URA.RU добавил, что вопросы цены решал комитет по управлению имуществом мэрии. Ведомство заказало экспертизу оценщику. «В данном случае говорить о полноценной базе отдыха нельзя. Земля муниципалитету не принадлежит. На продажу были публично выставлены деревянные домики 1968 года постройки, которые с тех пор не обновлялись», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе мэрии. В удаленном к настоящему моменту объявлении был указан перечень активов. Строения продавали в среднем состоянии. Лот содержал жилой дом сторожа, нежилое здание столовой площадью 261,6 кв метра и двухэтажное кирпичное здание с цоколем. Также была продана 41 единица другого имущества. Право собственности перешло на клуб-ангар, летнюю кухню, бильярдную, дом спасателей, деревянные туалеты, бытовой вагончик, сарай для лодок и прочее. Бенефициар Антон Перелыгин сообщил URA.RU, что теперь предстоит решить вопросы с земельным участком. Земля находится в собственности Минобороны РФ. В контексте главного спора о цене владелец добавил, что с учетом предстоящих трат, связанных с оформлением земельных отношений, расходы по сделке составят порядка 10 млн рублей. «Турбаза точно не может стоить 100 млн. В 2023 году по такой стоимости продали „Уральские зори“ на озере Еловое с недвижимостью категории „бизнес“. Площадь объекта составила 10 тысяч кв метров. Хотя и стоимость в четыре миллиона явно ниже рыночной цены. Вопросы с военным ведомством сложно, но решить возможно. Актив ожидает стандартная для госструктуры процедура предоставления земли в аренду», — пояснил URA.RU директор риэлторской компании «А1» Степан Подпятников. Перелыгин сообщил, что базу задействуют под отдых сотрудников принадлежащей ему транспортной компании. Всего в ней трудится порядка 600 человек. Вместе с членами семей отдыхать будет около четырех тысяч человек. После решения земельных вопросов путевки на турбазу станет возможным предлагать другим туристам. Первые постройки на объекте появились в 1968 году Скрин: интернет-платформа «Авито» Земля на базе принадлежит Минобороны РФ Скрин: интернет-платформа «Авито» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Златоусте (Челябинская область) спорят из-за проданной турбазы на озере Большой Сунукуль в Чебаркульском районе. Общественники выступили с тем, что стоимость объекта составляет порядка 100 млн рублей. Согласовавшие сделку депутаты в ответ заявили, что предложение выкупить по любой цене было публичным. Цена сделки чуть превысила четыре миллиона. «Базу „Яхонт“ продали всего за четыре миллиона рублей. Как говорят даже, с согласия депутатского корпуса. Хотя стоимость данной базы не менее 100 миллионов рублей», — рассказали горожане в соцсетях. Объявление о продаже было размещено на интернет-платформах. Как URA.RU отметили в депутатском корпусе: приобрести мог любой желающий. «К депутатам вышли с предложением по поводу продажи базы. Члены комиссии по бюджету обсудили вопрос и вынесли положительное решение. Работа базы является непрофильной деятельностью для города. Объект расположен на удалении от Златоуста, есть вопросы по земельному участку», — отметил URA.RU председатель горсобрания Алексей Карюков. Собеседник URA.RU добавил, что вопросы цены решал комитет по управлению имуществом мэрии. Ведомство заказало экспертизу оценщику. «В данном случае говорить о полноценной базе отдыха нельзя. Земля муниципалитету не принадлежит. На продажу были публично выставлены деревянные домики 1968 года постройки, которые с тех пор не обновлялись», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе мэрии. В удаленном к настоящему моменту объявлении был указан перечень активов. Строения продавали в среднем состоянии. Лот содержал жилой дом сторожа, нежилое здание столовой площадью 261,6 кв метра и двухэтажное кирпичное здание с цоколем. Также была продана 41 единица другого имущества. Право собственности перешло на клуб-ангар, летнюю кухню, бильярдную, дом спасателей, деревянные туалеты, бытовой вагончик, сарай для лодок и прочее. Бенефициар Антон Перелыгин сообщил URA.RU, что теперь предстоит решить вопросы с земельным участком. Земля находится в собственности Минобороны РФ. В контексте главного спора о цене владелец добавил, что с учетом предстоящих трат, связанных с оформлением земельных отношений, расходы по сделке составят порядка 10 млн рублей. «Турбаза точно не может стоить 100 млн. В 2023 году по такой стоимости продали „Уральские зори“ на озере Еловое с недвижимостью категории „бизнес“. Площадь объекта составила 10 тысяч кв метров. Хотя и стоимость в четыре миллиона явно ниже рыночной цены. Вопросы с военным ведомством сложно, но решить возможно. Актив ожидает стандартная для госструктуры процедура предоставления земли в аренду», — пояснил URA.RU директор риэлторской компании «А1» Степан Подпятников. Перелыгин сообщил, что базу задействуют под отдых сотрудников принадлежащей ему транспортной компании. Всего в ней трудится порядка 600 человек. Вместе с членами семей отдыхать будет около четырех тысяч человек. После решения земельных вопросов путевки на турбазу станет возможным предлагать другим туристам.