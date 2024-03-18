В Челябинске задержали финансиста экстремистской организации

19 марта 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Задержанный челябинец снабжал экстремистов деньгами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участника экстремистской религиозной организации, наладившего финансовые сборы для своих единомышленников, задержали в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU 19 марта в ГУ МВД по Челябинской области. «Полицейские установили, что мужчина оказывал финансовые услуги незаконному формированию, в том числе для проведения собраний его участников в режиме видеоконференцсвязи. Челябинец осуществил не менее 20 денежных переводов в иностранной валюте, заведомо зная, что деятельность этого запрещенного в РФ религиозного сообщества на территории России признали экстремистской», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Преступление выявили сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Челябинской области совместно с коллегами из УМВД по Челябинску. Материалы переданы в СКР, где в отношении задержанного возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 282.2 («Организация деятельности экстремистского сообщества») и ч.1 ст. 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). Сейчас челябинец находится под подпиской о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участника экстремистской религиозной организации, наладившего финансовые сборы для своих единомышленников, задержали в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU 19 марта в ГУ МВД по Челябинской области. «Полицейские установили, что мужчина оказывал финансовые услуги незаконному формированию, в том числе для проведения собраний его участников в режиме видеоконференцсвязи. Челябинец осуществил не менее 20 денежных переводов в иностранной валюте, заведомо зная, что деятельность этого запрещенного в РФ религиозного сообщества на территории России признали экстремистской», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Преступление выявили сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Челябинской области совместно с коллегами из УМВД по Челябинску. Материалы переданы в СКР, где в отношении задержанного возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 282.2 («Организация деятельности экстремистского сообщества») и ч.1 ст. 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). Сейчас челябинец находится под подпиской о невыезде.