18 марта 2024

В Челябинске задержали финансиста экстремистской организации

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Евгению Пашкову. Челябинск, заключенные, осужденный, арест, решетка, подозреваемый, преступник, обвиняемый, полиция, суд, клетка, наручники, преступление, кандалы
Задержанный челябинец снабжал экстремистов деньгами Фото:

Участника экстремистской религиозной организации, наладившего финансовые сборы для своих единомышленников, задержали в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU 19 марта в ГУ МВД по Челябинской области.

«Полицейские установили, что мужчина оказывал финансовые услуги незаконному формированию, в том числе для проведения собраний его участников в режиме видеоконференцсвязи. Челябинец осуществил не менее 20 денежных переводов в иностранной валюте, заведомо зная, что деятельность этого запрещенного в РФ религиозного сообщества на территории России признали экстремистской», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

Преступление выявили сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Челябинской области совместно с коллегами из УМВД по Челябинску. Материалы переданы в СКР, где в отношении задержанного возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 282.2 («Организация деятельности экстремистского сообщества») и ч.1 ст. 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). Сейчас челябинец находится под подпиской о невыезде.

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Участника экстремистской религиозной организации, наладившего финансовые сборы для своих единомышленников, задержали в Челябинске. Об этом сообщили URA.RU 19 марта в ГУ МВД по Челябинской области. «Полицейские установили, что мужчина оказывал финансовые услуги незаконному формированию, в том числе для проведения собраний его участников в режиме видеоконференцсвязи. Челябинец осуществил не менее 20 денежных переводов в иностранной валюте, заведомо зная, что деятельность этого запрещенного в РФ религиозного сообщества на территории России признали экстремистской», — пояснили URA.RU в пресс-службе полицейского главка. Преступление выявили сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Челябинской области совместно с коллегами из УМВД по Челябинску. Материалы переданы в СКР, где в отношении задержанного возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 282.2 («Организация деятельности экстремистского сообщества») и ч.1 ст. 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). Сейчас челябинец находится под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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