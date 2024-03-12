Свердловчанин объяснил, зачем подвесил собаку и тыкал в нее палкой

Житель Краснотурьинска (Свердловская область) Владимир П., который подвесил собачку у гаража и тыкал в нее палкой, заявил, что таким способом учил ее командам. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
«Все думают, что я хотел удушить собаку. Да, я переборщил с методом дрессировки, но она была не на петле, а на ошейнике. Палкой я ее не бил, я ей так поправлял лапы, когда она скатывалась. Я злил ее, и говорил: „Нельзя“, „Стоять“. Она хорошо понимает, даже очень», — признался Владимир.
Кличка его питомца — Стеша. Семь месяцев назад он подобрал ее на улице. 12 марта Владимир отдал собачку другим хозяевам. «В хорошие руки», — отметил он.
Инцидент произошел 11 марта возле гаражей. Там Владимир подвесил собачку. Некоторое время питомец болтался в воздухе и жалобно скулил. Затем хозяин взял палку и стал тыкать в нее. После этого он отошел в сторону, но быстро вернулся, когда, вероятно, заметил камеру видеонаблюдения, которая зафиксировала действия мужчины. Кадры разлетелись по местным пабликам, на Владимира обрушилась волна негатива. На следующий день его вызвали в отдел полиции. Теперь участковые ведут проверку.
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