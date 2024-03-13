В Пермском крае власти продлили меры поддержки семей мобилизованных и участников СВО

В Красновишерске семьи участников СВО освободили от платы за детсады

Дети участников спецоперации в Красновишерском округе продолжат бесплатно посещать детские седы Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Красновишерском городском округе дети участников спецоперации продолжат посещать детские сады бесплатно. Такое решение приняли власти городского округа. Указанные меры поддержки распространяются на семей мобилизованных, добровольцев и контрактников, в том числе бывших участников СВО. Постановление размещено на сайте муниципалитета.

«Администрация Красновишерского городского округа постановляет: установить расходное обязательство по освобождению от родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях (организациях) округа, реализующих образовательные программы дошкольного образования, детей граждан […] принимающих участие в специальной военной операции, в том числе в случае их гибели (смерти). А также детей граждан, принимавших участие в специальной военной операции», — сказано в документе.

Для освобождения платы за посещение детьми детских садов красновишерцам необходимо предоставить справку из военкомата, воинской части или удостоверение ветерана боевых действий. Одновременно с этим прежний документ, предусматривающий указанные меры поддержки (от 23 ноября 2023 года), утрачивает силу, сказано в постановлении.

В 2022 году губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил освободить семьи участников СВО от платы за детские сады. Главы муниципалитетов поддержали предложение губернатора. Также территории ввели свои меры поддержки: в Лысьве края семьи участников спецоперации могут бесплатно пользоваться муниципальным жилфондом, а в Чусовом разрешили школьникам бесплатно ездить в общественном транспорте.