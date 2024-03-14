Подрядчик «Роснефти» в ХМАО наращивает объемы бурения месторождений

14 марта 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Нефтесервисная компания из Нижневартовска сформировала новые бригады для бурения скважин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нефтесервисная компания «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска (ХМАО) увеличила число бригад из-за роста объемов бурения. За прошедшие месяцы 2024 года предприятие сформировало три новые бригады и вскоре собирается запустить еще восемь. «За минувшие два месяца компания запустила 3 новые бригады по зарезке боковых скважин, 1 по эшелонному бурению, 1 по текущему и капитальному ремонту скважин. В ближайшей перспективе планируем запуск еще 8 бригад, 3 из которых будут использовать мобильные буровые системы», — сообщил «Самотлорнефтепромхим» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Компания бурит скважины и производит их капитальный ремонт в ХМАО, ЯНАО, а также в Томской и Иркутской областях. Она работает на месторождениях «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти». Источник URA.RU из нефтяной сферы сообщил, что повышение производственных объемов в нефтесервисных компаниях отчасти связано с сезоном. «Зимой в ХМАО часто происходят простои: из-за морозов нельзя эксплуатировать оборудование, поэтому нефтяные компании большую часть работ планируют на теплое время года. Для того, чтобы справиться с поставленными перед ними задачами, нефтесервисы набирают дополнительные бригады на сезон: с весны до осени», — объяснил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что порядная организация «Роснефти» — «КАТойл-Дриллинг» расширяет штат из-за увеличения объема бурения. Компания строит скважины на Самотлорском месторождении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нефтесервисная компания «Самотлорнефтепромхим» из Нижневартовска (ХМАО) увеличила число бригад из-за роста объемов бурения. За прошедшие месяцы 2024 года предприятие сформировало три новые бригады и вскоре собирается запустить еще восемь. «За минувшие два месяца компания запустила 3 новые бригады по зарезке боковых скважин, 1 по эшелонному бурению, 1 по текущему и капитальному ремонту скважин. В ближайшей перспективе планируем запуск еще 8 бригад, 3 из которых будут использовать мобильные буровые системы», — сообщил «Самотлорнефтепромхим» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Компания бурит скважины и производит их капитальный ремонт в ХМАО, ЯНАО, а также в Томской и Иркутской областях. Она работает на месторождениях «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром нефти». Источник URA.RU из нефтяной сферы сообщил, что повышение производственных объемов в нефтесервисных компаниях отчасти связано с сезоном. «Зимой в ХМАО часто происходят простои: из-за морозов нельзя эксплуатировать оборудование, поэтому нефтяные компании большую часть работ планируют на теплое время года. Для того, чтобы справиться с поставленными перед ними задачами, нефтесервисы набирают дополнительные бригады на сезон: с весны до осени», — объяснил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что порядная организация «Роснефти» — «КАТойл-Дриллинг» расширяет штат из-за увеличения объема бурения. Компания строит скважины на Самотлорском месторождении.