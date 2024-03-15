Глава российской разведки дал Макрону совет после его слов о вводе войск на Украину

Глава российской разведки Нарышкин: Макрон должен прочесть Паустовского
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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
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Мечтания президента Франции Эммануэля Макрона насчет возращения Крыма Украине являются безумными. Ему следует прочитать книги советского писателя Константина Паустовского, чтобы избавиться о таких мыслей. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«Так, знаете, и хочется посоветовать Макрону, [главе МИД Франции Стефану] Сежурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов почитать Паустовского», — заявил Нарышкин. Его слова передает РИА Новости.

Глава разведки РФ отметил, что такое чтение, возможно, поможет им освободиться от безумных мыслей. Кроме того, он напомнил слова писателя о присутствии Франции в Европе в прошлом.

Ранее Макрон заявил, что необходимо вернуть Крым Украине, чтобы достичь стабильного мира в регионе. Также он выразил мнение о том, что успех России в конфликте с Киевом может привести к утрате доверия к Европе.

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Мечтания президента Франции Эммануэля Макрона насчет возращения Крыма Украине являются безумными. Ему следует прочитать книги советского писателя Константина Паустовского, чтобы избавиться о таких мыслей. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. «Так, знаете, и хочется посоветовать Макрону, [главе МИД Франции Стефану] Сежурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов почитать Паустовского», — заявил Нарышкин. Его слова передает РИА Новости. Глава разведки РФ отметил, что такое чтение, возможно, поможет им освободиться от безумных мыслей. Кроме того, он напомнил слова писателя о присутствии Франции в Европе в прошлом. Ранее Макрон заявил, что необходимо вернуть Крым Украине, чтобы достичь стабильного мира в регионе. Также он выразил мнение о том, что успех России в конфликте с Киевом может привести к утрате доверия к Европе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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