Мечтания президента Франции Эммануэля Макрона насчет возращения Крыма Украине являются безумными. Ему следует прочитать книги советского писателя Константина Паустовского, чтобы избавиться о таких мыслей. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
«Так, знаете, и хочется посоветовать Макрону, [главе МИД Франции Стефану] Сежурне, главарям неонацистских прибалтийских режимов почитать Паустовского», — заявил Нарышкин. Его слова передает РИА Новости.
Глава разведки РФ отметил, что такое чтение, возможно, поможет им освободиться от безумных мыслей. Кроме того, он напомнил слова писателя о присутствии Франции в Европе в прошлом.
Ранее Макрон заявил, что необходимо вернуть Крым Украине, чтобы достичь стабильного мира в регионе. Также он выразил мнение о том, что успех России в конфликте с Киевом может привести к утрате доверия к Европе.
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