Участие в голосовании за нового президента России в последний день выборов принял мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он проголосовал традиционно в ФОК «Факел» на ул. Красноармейская и призвал горожан последовать его примеру, передает корреспондент URA.RU.
«Я всегда принимал участие в выборах, и сегодняшние не исключение, потому что решается важнейший вопрос, по какому пути пойдет наша страна. Мы должны показать свои единство, сплоченность вокруг сильного лидера. Россия развивается, города хорошеют. Поэтому я принял участие в голосовании и призываю всех — сегодня хороший воскресный день — сделать это до конца дня», — заявил Орлов. Участки закроются в 20:00.
К 10 часам 17 марта явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составила 57,59%, по Екатеринбургу — 50,27%. О том, как проходит голосование, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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