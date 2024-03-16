16 марта 2024

Мэр Орлов проголосовал на выборах и обратился к екатеринбуржцам. Видео

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Алексей Орлов прибыл на участок утром 17 марта
Алексей Орлов прибыл на участок утром 17 марта Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Участие в голосовании за нового президента России в последний день выборов принял мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он проголосовал традиционно в ФОК «Факел» на ул. Красноармейская и призвал горожан последовать его примеру, передает корреспондент URA.RU.

«Я всегда принимал участие в выборах, и сегодняшние не исключение, потому что решается важнейший вопрос, по какому пути пойдет наша страна. Мы должны показать свои единство, сплоченность вокруг сильного лидера. Россия развивается, города хорошеют. Поэтому я принял участие в голосовании и призываю всех — сегодня хороший воскресный день — сделать это до конца дня», — заявил Орлов. Участки закроются в 20:00.

К 10 часам 17 марта явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составила 57,59%, по Екатеринбургу — 50,27%. О том, как проходит голосование, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.

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Участие в голосовании за нового президента России в последний день выборов принял мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он проголосовал традиционно в ФОК «Факел» на ул. Красноармейская и призвал горожан последовать его примеру, передает корреспондент URA.RU. «Я всегда принимал участие в выборах, и сегодняшние не исключение, потому что решается важнейший вопрос, по какому пути пойдет наша страна. Мы должны показать свои единство, сплоченность вокруг сильного лидера. Россия развивается, города хорошеют. Поэтому я принял участие в голосовании и призываю всех — сегодня хороший воскресный день — сделать это до конца дня», — заявил Орлов. Участки закроются в 20:00. К 10 часам 17 марта явка с учетом ДЭГ в Свердловской области составила 57,59%, по Екатеринбургу — 50,27%. О том, как проходит голосование, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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