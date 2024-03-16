Школьник их ХМАО поделился эмоциями от выигрыша квартиры

В ХМАО победителем викторины «Достижения Югры» стал ученик восьмого класса из Лянтора Хадис Джамаев. Школьник поделился, что выигрыш стал для него шоком, а его семья теперь счастлива.
«Я испытал шок, а мама заплакала. Семья наша просто счастлива», — передают слова победителя окружные власти в своем telegram-канале. Школьник поспешил сообщить радостную новость и отцу, но тот не сразу поверил в случившееся.
На викторину Хадис Джамаев пришел вместе с мамой. Она помогла школьнику активировать код и стала первой, кто узнал о победе.
В дни выборов президента РФ в ХМАО машины и квартиры в викторине выигрывают дети. Организаторы викторины «Достижения Югры», ответив на вопросы которой можно получить в подарок недвижимость и транспорт, сообщили уже, как минимум, о шести школьниках-победителях.
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