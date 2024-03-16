16 марта 2024

Школьник их ХМАО поделился эмоциями от выигрыша квартиры

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Школьник, узнав о выигрыше квартиры, испытал шок Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В ХМАО победителем викторины «Достижения Югры» стал ученик восьмого класса из Лянтора Хадис Джамаев. Школьник поделился, что выигрыш стал для него шоком, а его семья теперь счастлива.

«Я испытал шок, а мама заплакала. Семья наша просто счастлива», — передают слова победителя окружные власти в своем telegram-канале. Школьник поспешил сообщить радостную новость и отцу, но тот не сразу поверил в случившееся.

На викторину Хадис Джамаев пришел вместе с мамой. Она помогла школьнику активировать код и стала первой, кто узнал о победе.

В дни выборов президента РФ в ХМАО машины и квартиры в викторине выигрывают дети. Организаторы викторины «Достижения Югры», ответив на вопросы которой можно получить в подарок недвижимость и транспорт, сообщили уже, как минимум, о шести школьниках-победителях.

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В ХМАО победителем викторины «Достижения Югры» стал ученик восьмого класса из Лянтора Хадис Джамаев. Школьник поделился, что выигрыш стал для него шоком, а его семья теперь счастлива. «Я испытал шок, а мама заплакала. Семья наша просто счастлива», — передают слова победителя окружные власти в своем telegram-канале. Школьник поспешил сообщить радостную новость и отцу, но тот не сразу поверил в случившееся. На викторину Хадис Джамаев пришел вместе с мамой. Она помогла школьнику активировать код и стала первой, кто узнал о победе. В дни выборов президента РФ в ХМАО машины и квартиры в викторине выигрывают дети. Организаторы викторины «Достижения Югры», ответив на вопросы которой можно получить в подарок недвижимость и транспорт, сообщили уже, как минимум, о шести школьниках-победителях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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