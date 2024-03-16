Школьник их ХМАО поделился эмоциями от выигрыша квартиры

17 марта 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Школьник, узнав о выигрыше квартиры, испытал шок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В ХМАО победителем викторины «Достижения Югры» стал ученик восьмого класса из Лянтора Хадис Джамаев. Школьник поделился, что выигрыш стал для него шоком, а его семья теперь счастлива. «Я испытал шок, а мама заплакала. Семья наша просто счастлива», — передают слова победителя окружные власти в своем telegram-канале. Школьник поспешил сообщить радостную новость и отцу, но тот не сразу поверил в случившееся. На викторину Хадис Джамаев пришел вместе с мамой. Она помогла школьнику активировать код и стала первой, кто узнал о победе. В дни выборов президента РФ в ХМАО машины и квартиры в викторине выигрывают дети. Организаторы викторины «Достижения Югры», ответив на вопросы которой можно получить в подарок недвижимость и транспорт, сообщили уже, как минимум, о шести школьниках-победителях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО победителем викторины «Достижения Югры» стал ученик восьмого класса из Лянтора Хадис Джамаев. Школьник поделился, что выигрыш стал для него шоком, а его семья теперь счастлива. «Я испытал шок, а мама заплакала. Семья наша просто счастлива», — передают слова победителя окружные власти в своем telegram-канале. Школьник поспешил сообщить радостную новость и отцу, но тот не сразу поверил в случившееся. На викторину Хадис Джамаев пришел вместе с мамой. Она помогла школьнику активировать код и стала первой, кто узнал о победе. В дни выборов президента РФ в ХМАО машины и квартиры в викторине выигрывают дети. Организаторы викторины «Достижения Югры», ответив на вопросы которой можно получить в подарок недвижимость и транспорт, сообщили уже, как минимум, о шести школьниках-победителях.