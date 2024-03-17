В ХМАО руководитель Центра наблюдения за выборами поблагодарила избирателей за активность

Центр наблюдения за выборами в ХМАО будет работать на время подсчета голосов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы-2024. Екатеринбург, уик, военнослужащий, избирательный участок, голосование, военный, выборы 2024
Алсу Маганова поблагодарила югорчан за активность на текущих выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Руководитель Центра общественного наблюдения за выборами президента в ХМАО Алсу Маганова поблагодарила избирателей за активную гражданскую позицию. Об этом она сказала во время итоговой встречи с журналистами после завершения выборов, передает корреспондент URA.RU.

«Я хочу поблагодарить наших югорчан за активную гражданскую позицию. За то, что они в течение трех дней шли на избирательные участки, шли семьями, большими компаниями. Мы наблюдали [за ними] на наших экранах, на избирательных участках наблюдатели нам сообщали, о том, что действительно были очереди в Югре [из желающих проголосовать]», — сказала Алсу Маганова. Руководитель отметила, что команда Центра остается на месте, чтобы наблюдать за подсчетом голосов на участках и проработают до 15:00 18 марта.

Ранее омбудсмен ХМАО оценила соблюдение прав избирателей на президентских выборах. Правозащитники не зафиксировали каких-либо нарушений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководитель Центра общественного наблюдения за выборами президента в ХМАО Алсу Маганова поблагодарила избирателей за активную гражданскую позицию. Об этом она сказала во время итоговой встречи с журналистами после завершения выборов, передает корреспондент URA.RU. «Я хочу поблагодарить наших югорчан за активную гражданскую позицию. За то, что они в течение трех дней шли на избирательные участки, шли семьями, большими компаниями. Мы наблюдали [за ними] на наших экранах, на избирательных участках наблюдатели нам сообщали, о том, что действительно были очереди в Югре [из желающих проголосовать]», — сказала Алсу Маганова. Руководитель отметила, что команда Центра остается на месте, чтобы наблюдать за подсчетом голосов на участках и проработают до 15:00 18 марта. Ранее омбудсмен ХМАО оценила соблюдение прав избирателей на президентских выборах. Правозащитники не зафиксировали каких-либо нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...