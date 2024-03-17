В ХМАО руководитель Центра наблюдения за выборами поблагодарила избирателей за активность

Центр наблюдения за выборами в ХМАО будет работать на время подсчета голосов

17 марта 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

Алсу Маганова поблагодарила югорчан за активность на текущих выборах Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Руководитель Центра общественного наблюдения за выборами президента в ХМАО Алсу Маганова поблагодарила избирателей за активную гражданскую позицию. Об этом она сказала во время итоговой встречи с журналистами после завершения выборов, передает корреспондент URA.RU. «Я хочу поблагодарить наших югорчан за активную гражданскую позицию. За то, что они в течение трех дней шли на избирательные участки, шли семьями, большими компаниями. Мы наблюдали [за ними] на наших экранах, на избирательных участках наблюдатели нам сообщали, о том, что действительно были очереди в Югре [из желающих проголосовать]», — сказала Алсу Маганова. Руководитель отметила, что команда Центра остается на месте, чтобы наблюдать за подсчетом голосов на участках и проработают до 15:00 18 марта. Ранее омбудсмен ХМАО оценила соблюдение прав избирателей на президентских выборах. Правозащитники не зафиксировали каких-либо нарушений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель Центра общественного наблюдения за выборами президента в ХМАО Алсу Маганова поблагодарила избирателей за активную гражданскую позицию. Об этом она сказала во время итоговой встречи с журналистами после завершения выборов, передает корреспондент URA.RU. «Я хочу поблагодарить наших югорчан за активную гражданскую позицию. За то, что они в течение трех дней шли на избирательные участки, шли семьями, большими компаниями. Мы наблюдали [за ними] на наших экранах, на избирательных участках наблюдатели нам сообщали, о том, что действительно были очереди в Югре [из желающих проголосовать]», — сказала Алсу Маганова. Руководитель отметила, что команда Центра остается на месте, чтобы наблюдать за подсчетом голосов на участках и проработают до 15:00 18 марта. Ранее омбудсмен ХМАО оценила соблюдение прав избирателей на президентских выборах. Правозащитники не зафиксировали каких-либо нарушений.