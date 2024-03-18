Власти потребовали от фигуранта уголовных дел в челябинском минстрое 64 миллиона

18 марта 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Деньги власти потребовали в рамках процесса банкротства застройщика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управление образования администрация Чебаркульского района потребовало от фигуранта уголовных дел в минстрое Челябинской области, компании «Стройтранссоюз», 64,7 млн рублей. Как сообщила временный управляющий должника Ирина Чикишева, требование поступило в рамках процесса банкротства. «Сообщаю о получении заявления кредитора, Управления образования администрации Чебаркульского муниципального района, о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника в общем размере 64,7 млн рублей. Требование кредитора поступило с неполным приложением документов», — отметила Чикишева. Спор возник в связи с недостроенным зданием образовательного учреждения. В здании должны были заниматься 250 школьников и посещать 50 детей дошкольного возраста. Власти по договору от декабря 2019 года перечислили подрядчику 85,4 млн рублей. При том, что здание следовало сдать к концу 2022 года, его готовность до сих пор составляет только 51%. Теперь управление образования требует вернуть сумму непогашенного аванса. Решение прекратить взаимоотношения власти приняли в феврале 2023 года. В арбитражный суд администрация района три иска направила в мае 2023 года. Со «Стройтранссоюза» пытались взыскать совокупно 162 млн рублей. Среди них 91,4 млн рублей власти требовали за излишне уплаченное по договору: проведенная экспертиза показала завышение цен подрядчиком. Два других иска в сумме составили 64,7 млн рублей и связаны с комплексом школы и детсада. В январе 2024 года суд вернул иск на 91,4 млн рублей, сославшись на то, что спор следует рассматривать в рамках процесса о банкротстве. «Стройтранссоюз» признан банкротом в июне 2023 года. Бывший собственник компании Михаил Азаматов осужден и отбывает срок за мошенничество. Фирма была подрядчиком на строительстве центра шорт-трека в Челябинске и биатлонного комплекса в Златоусте. По версии следствия, Азаматов дал взятку экс-директору государственного учреждения «Челябоблинвестрой» Алексею Абаимову за содействие в получении контрактов. Фигурантом дела также является бывшая замминистра Татьяна Антонова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Управление образования администрация Чебаркульского района потребовало от фигуранта уголовных дел в минстрое Челябинской области, компании «Стройтранссоюз», 64,7 млн рублей. Как сообщила временный управляющий должника Ирина Чикишева, требование поступило в рамках процесса банкротства. «Сообщаю о получении заявления кредитора, Управления образования администрации Чебаркульского муниципального района, о включении в третью очередь реестра требований кредиторов должника в общем размере 64,7 млн рублей. Требование кредитора поступило с неполным приложением документов», — отметила Чикишева. Спор возник в связи с недостроенным зданием образовательного учреждения. В здании должны были заниматься 250 школьников и посещать 50 детей дошкольного возраста. Власти по договору от декабря 2019 года перечислили подрядчику 85,4 млн рублей. При том, что здание следовало сдать к концу 2022 года, его готовность до сих пор составляет только 51%. Теперь управление образования требует вернуть сумму непогашенного аванса. Решение прекратить взаимоотношения власти приняли в феврале 2023 года. В арбитражный суд администрация района три иска направила в мае 2023 года. Со «Стройтранссоюза» пытались взыскать совокупно 162 млн рублей. Среди них 91,4 млн рублей власти требовали за излишне уплаченное по договору: проведенная экспертиза показала завышение цен подрядчиком. Два других иска в сумме составили 64,7 млн рублей и связаны с комплексом школы и детсада. В январе 2024 года суд вернул иск на 91,4 млн рублей, сославшись на то, что спор следует рассматривать в рамках процесса о банкротстве. «Стройтранссоюз» признан банкротом в июне 2023 года. Бывший собственник компании Михаил Азаматов осужден и отбывает срок за мошенничество. Фирма была подрядчиком на строительстве центра шорт-трека в Челябинске и биатлонного комплекса в Златоусте. По версии следствия, Азаматов дал взятку экс-директору государственного учреждения «Челябоблинвестрой» Алексею Абаимову за содействие в получении контрактов. Фигурантом дела также является бывшая замминистра Татьяна Антонова.