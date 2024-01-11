Суд вернул иск на 91 миллион к фигуранту дел в челябинском минстрое

Спорный вопрос суд постановил рассмотреть в рамках процедуры банкротства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области отказался рассматривать иск управления образования администрации Чебаркульского района на 91,4 млн рублей к фигуранту уголовных дел в региональном минстрое, компании «Стройтранссоюз». Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«Исковое заявление управления образования администрации Чебаркульского муниципального района оставить без рассмотрения. Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства», — определил суд.

Спорную сумму власти потребовали за переплату. Повторная госэкспертиза показала, что цены подрядчика были завышены. Однако суд учел, что в отношении ответчика ведется наблюдение. Он указал, что с этой даты все требования кредиторов по денежным обязательствам могут быть предъявлены только в ходе процедуры банкротства.

«У истца отсутствует право на рассмотрение своих требований в общеисковом порядке. Требование подлежит рассмотрению в порядке, установленном федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», — резюмировал суд.

На рассмотрении находится еще два иска чебаркульских властей. По одному из них сумма составляет 64,7 млн рублей, по другому — около двух миллионов. Рассмотрения состоятся 30 января и 8 февраля. «Стройтранссоюз» признан банкротом в июне 2023 года. Бывший владелец Михаил Азаматов отбывает срок за мошенничество. Уголовные дела также возбуждены в отношении замминистра строительства региона Татьяны Антоновой и экс-директора «Челябоблинвестроя» Константина Абаимова.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарии к обеим сторонам. К моменту публикации ответы не поступили.