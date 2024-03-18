Нижний Тагил обновил исторический максимум по явке на президентских выборах

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на выборах президента проголосовали 73,65% горожан. Это рекорд для муниципалитета, заявил глава города Владислав Пинаев.
«По предварительным данным, проголосовало более 177 тысяч тагильчан — 73,65% избирателей (без учета дистанционного электронного голосования). Практически 82% жителей нашего города поддержали действующего президента и его курс развития страны. Это важный шаг в обеспечении стабильности и развития государства», — подытожил ход избирательной кампании Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Он также поблагодарил всех, кто принял участие в выборах, членов избирательных комиссий и полицейских. Благодаря межведомственному взаимодействию голосование прошло спокойно.
Показатель явки в целом по Свердловской области составил 71,03%. Как ранее сообщало агентство, для региона этот показатель также стал рекордным. В новейшей российской истории явка в области не была выше 62,35% (2018 год), а в Нижнем Тагиле — 63,2% (также 2018 год).
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