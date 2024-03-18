Нижний Тагил обновил исторический максимум по явке на президентских выборах

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Подсчет бюллетеней на избирательном участке в гимназии № 104. Екатеринбург, подсчет бюллетеней, неиспользованные бюллетени, выборы 2024
Явка в Нижнем Тагиле составила 74,9% — на 11% больше, чем предыдущий рекорд Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на выборах президента проголосовали 73,65% горожан. Это рекорд для муниципалитета, заявил глава города Владислав Пинаев.

«По предварительным данным, проголосовало более 177 тысяч тагильчан — 73,65% избирателей (без учета дистанционного электронного голосования). Практически 82% жителей нашего города поддержали действующего президента и его курс развития страны. Это важный шаг в обеспечении стабильности и развития государства», — подытожил ход избирательной кампании Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Он также поблагодарил всех, кто принял участие в выборах, членов избирательных комиссий и полицейских. Благодаря межведомственному взаимодействию голосование прошло спокойно.

Показатель явки в целом по Свердловской области составил 71,03%. Как ранее сообщало агентство, для региона этот показатель также стал рекордным. В новейшей российской истории явка в области не была выше 62,35% (2018 год), а в Нижнем Тагиле — 63,2% (также 2018 год).

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на выборах президента проголосовали 73,65% горожан. Это рекорд для муниципалитета, заявил глава города Владислав Пинаев. «По предварительным данным, проголосовало более 177 тысяч тагильчан — 73,65% избирателей (без учета дистанционного электронного голосования). Практически 82% жителей нашего города поддержали действующего президента и его курс развития страны. Это важный шаг в обеспечении стабильности и развития государства», — подытожил ход избирательной кампании Пинаев на своей странице «ВКонтакте». Он также поблагодарил всех, кто принял участие в выборах, членов избирательных комиссий и полицейских. Благодаря межведомственному взаимодействию голосование прошло спокойно. Показатель явки в целом по Свердловской области составил 71,03%. Как ранее сообщало агентство, для региона этот показатель также стал рекордным. В новейшей российской истории явка в области не была выше 62,35% (2018 год), а в Нижнем Тагиле — 63,2% (также 2018 год).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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