Успех Нижнего Тагила на выборах президента объяснили вниманием Путина

Высокий уровень поддержки Владимира Путина на президентских выборах в Нижнем Тагиле (Свердловская область) связан с историческими особенностями города и недавним приездом главы государства. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Андрей Мозолин, объясняя причины успеха муниципалитета.
«Все очевидно — это „Путинград“ (такое неформальное название Нижний Тагил носит с 2011 года, — прим. URA.RU). Город оборонщиков, который всегда отличался высокой поддержкой действующего президента. Но и это не основная причина. Первое предприятие, на котором побывал Владимир Путин во время визита в Свердловскую область, „Уралвагонзавод“. И неслучайно после его приезда Тагилу было выделено более 400 млн рублей на кадровое обеспечение, ремонт образовательной структуры и так далее», — рассказал Мозолин.
В Нижнем Тагиле за Путина проголосовали 82% горожан — это рекорд для города. До этого самый высокий показатель был в 2004 году (76,8%). По явке город также обновил исторический минимум. Она составила 73,65%. Общеобластной показатель — 71%.
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