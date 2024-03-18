Успех Нижнего Тагила на выборах президента объяснили вниманием Путина

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Владимир Путин приезжал в Нижний Тагил в феврале Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Высокий уровень поддержки Владимира Путина на президентских выборах в Нижнем Тагиле (Свердловская область) связан с историческими особенностями города и недавним приездом главы государства. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Андрей Мозолин, объясняя причины успеха муниципалитета.

«Все очевидно — это „Путинград“ (такое неформальное название Нижний Тагил носит с 2011 года, — прим. URA.RU). Город оборонщиков, который всегда отличался высокой поддержкой действующего президента. Но и это не основная причина. Первое предприятие, на котором побывал Владимир Путин во время визита в Свердловскую область, „Уралвагонзавод“. И неслучайно после его приезда Тагилу было выделено более 400 млн рублей на кадровое обеспечение, ремонт образовательной структуры и так далее», — рассказал Мозолин.

В Нижнем Тагиле за Путина проголосовали 82% горожан — это рекорд для города. До этого самый высокий показатель был в 2004 году (76,8%). По явке город также обновил исторический минимум. Она составила 73,65%. Общеобластной показатель — 71%.

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Высокий уровень поддержки Владимира Путина на президентских выборах в Нижнем Тагиле (Свердловская область) связан с историческими особенностями города и недавним приездом главы государства. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Андрей Мозолин, объясняя причины успеха муниципалитета. «Все очевидно — это „Путинград“ (такое неформальное название Нижний Тагил носит с 2011 года, — прим. URA.RU). Город оборонщиков, который всегда отличался высокой поддержкой действующего президента. Но и это не основная причина. Первое предприятие, на котором побывал Владимир Путин во время визита в Свердловскую область, „Уралвагонзавод“. И неслучайно после его приезда Тагилу было выделено более 400 млн рублей на кадровое обеспечение, ремонт образовательной структуры и так далее», — рассказал Мозолин. В Нижнем Тагиле за Путина проголосовали 82% горожан — это рекорд для города. До этого самый высокий показатель был в 2004 году (76,8%). По явке город также обновил исторический минимум. Она составила 73,65%. Общеобластной показатель — 71%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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