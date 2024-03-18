Тагильское МВД возбудило уголовное дело после нападения толпы мужчин на мальчика

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Поезд деда Мороза. Курган, полиция, наряд полиции
Задержанные отрицают свою вину Фото:

В отделе полиции №19 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбудили уголовное дело из-за нападения пятерых мужчин на 17-летнего школьника после отказа прикурить. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе ведомства.

«По данному факту в отделе полиции №19 МУ МВД России „Нижнетагильское“ принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)», — сказали в пресс-группе. Там отметили, что силовики уже задержали и доставили в отдел двух подозреваемых — 26-летнего и 21-летнего мужчин, которые ранее привлекались к уголовным делам.

Задержанные отрицают свою вину. «В рамках возбужденного уголовного дела изучаются записи с камер видеонаблюдения в районе инцидента, устанавливаются остальные участники и точные обстоятельства случившегося», — подытожили в ведомстве.

Толпа мужчин напала на 17-летнего подростка в Нижнем Тагиле на улице Балакинская. По словам матери пострадавшего, в результате потасовки мальчику сломали нос.

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В отделе полиции №19 МУ МВД России «Нижнетагильское» возбудили уголовное дело из-за нападения пятерых мужчин на 17-летнего школьника после отказа прикурить. Об этом URA.RU рассказали в пресс-группе ведомства. «По данному факту в отделе полиции №19 МУ МВД России „Нижнетагильское“ принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью)», — сказали в пресс-группе. Там отметили, что силовики уже задержали и доставили в отдел двух подозреваемых — 26-летнего и 21-летнего мужчин, которые ранее привлекались к уголовным делам. Задержанные отрицают свою вину. «В рамках возбужденного уголовного дела изучаются записи с камер видеонаблюдения в районе инцидента, устанавливаются остальные участники и точные обстоятельства случившегося», — подытожили в ведомстве. Толпа мужчин напала на 17-летнего подростка в Нижнем Тагиле на улице Балакинская. По словам матери пострадавшего, в результате потасовки мальчику сломали нос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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