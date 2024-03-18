В Нижнем Тагиле толпа мужчин до крови избила 17-летнего школьника

18 марта 2024 в 18:44 Размер текста - 17 +

Мужчины избили школьника из-за отказа прикурить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле на улице Балакинская пятеро мужчин напали на 17-летнего школьника из-за отказа прикурить. В результате потасовки подростку сломали нос, рассказала мать пострадавшего. «Начали закидывать его грязным снегом. Вот тут я уже побежала что было мочи на помощь своему ребенку. Они совсем вплотную к нему подошли. Пока добежала, он уже весь в крови стоял. Страшно представить, что могло бы быть, не окажись я рядом в тот момент, или если бы это происходило вечером в потемках. Приблизительный возраст нападавших — около 25-30 лет», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова матери школьника. По ее словам, после нескольких отказов прикурить группа мужчин напала на подростка. Женщина отметила, что одного из нападавших полиция уже задержала, а остальных отпустили, но вызовут позже. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Нижнего Тагила. На момент публикации ответ получить не удалось. Обновлено в 19:15 В отделе полиции 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» принято решение о возбуждении уголовного дела. «Изучаются записи с камер видеонаблюдения в районе инцидента, устанавливаются остальные участники и точные обстоятельства случившегося», — отметили в ведомстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле на улице Балакинская пятеро мужчин напали на 17-летнего школьника из-за отказа прикурить. В результате потасовки подростку сломали нос, рассказала мать пострадавшего. «Начали закидывать его грязным снегом. Вот тут я уже побежала что было мочи на помощь своему ребенку. Они совсем вплотную к нему подошли. Пока добежала, он уже весь в крови стоял. Страшно представить, что могло бы быть, не окажись я рядом в тот момент, или если бы это происходило вечером в потемках. Приблизительный возраст нападавших — около 25-30 лет», — передает telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил» слова матери школьника. По ее словам, после нескольких отказов прикурить группа мужчин напала на подростка. Женщина отметила, что одного из нападавших полиция уже задержала, а остальных отпустили, но вызовут позже. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Нижнего Тагила. На момент публикации ответ получить не удалось. Обновлено в 19:15 В отделе полиции 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» принято решение о возбуждении уголовного дела. «Изучаются записи с камер видеонаблюдения в районе инцидента, устанавливаются остальные участники и точные обстоятельства случившегося», — отметили в ведомстве.