В Перми продается музей

В коллекции как настоящая, так и игрушечная обувь (архивное фото)
В Перми на продажу выставили музей, посвященный женской обуви. Коллекцию, которая составляет около 500 экземпляров, продают вместе с витринами за 350 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито».
«Музей туфелька, коллекция около 500 экземпляров. Участвовала в выставках Перми и Пермского края. Цена за всю коллекцию вместе с витринами 350 000 рублей», — указано в объявлении.
Ранее URA.RU рассказывало, что после закрытия Пермский музей авиации начал распродавать экспонаты. Речь шла о вертолетах Ми-8, истребителях МиГ-25 и кабинах самолетов Ту-134.
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