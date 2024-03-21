В Перми продается музей

Пермяк продает музейную коллекцию женской обуви
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Бутик LIMERANCE. Fashion outlet в аутлет-центре Brands Stories. Екатеринбург, женская обувь, туфли
В коллекции как настоящая, так и игрушечная обувь (архивное фото) Фото:

В Перми на продажу выставили музей, посвященный женской обуви. Коллекцию, которая составляет около 500 экземпляров, продают вместе с витринами за 350 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито».

«Музей туфелька, коллекция около 500 экземпляров. Участвовала в выставках Перми и Пермского края. Цена за всю коллекцию вместе с витринами 350 000 рублей», — указано в объявлении.

Ранее URA.RU рассказывало, что после закрытия Пермский музей авиации начал распродавать экспонаты. Речь шла о вертолетах Ми-8, истребителях МиГ-25 и кабинах самолетов Ту-134.

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В Перми на продажу выставили музей, посвященный женской обуви. Коллекцию, которая составляет около 500 экземпляров, продают вместе с витринами за 350 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито». «Музей туфелька, коллекция около 500 экземпляров. Участвовала в выставках Перми и Пермского края. Цена за всю коллекцию вместе с витринами 350 000 рублей», — указано в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что после закрытия Пермский музей авиации начал распродавать экспонаты. Речь шла о вертолетах Ми-8, истребителях МиГ-25 и кабинах самолетов Ту-134.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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