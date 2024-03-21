В Перми продается музей

Пермяк продает музейную коллекцию женской обуви

21 марта 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

В коллекции как настоящая, так и игрушечная обувь (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми на продажу выставили музей, посвященный женской обуви. Коллекцию, которая составляет около 500 экземпляров, продают вместе с витринами за 350 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито». «Музей туфелька, коллекция около 500 экземпляров. Участвовала в выставках Перми и Пермского края. Цена за всю коллекцию вместе с витринами 350 000 рублей», — указано в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что после закрытия Пермский музей авиации начал распродавать экспонаты. Речь шла о вертолетах Ми-8, истребителях МиГ-25 и кабинах самолетов Ту-134. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми на продажу выставили музей, посвященный женской обуви. Коллекцию, которая составляет около 500 экземпляров, продают вместе с витринами за 350 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте «Авито». «Музей туфелька, коллекция около 500 экземпляров. Участвовала в выставках Перми и Пермского края. Цена за всю коллекцию вместе с витринами 350 000 рублей», — указано в объявлении. Ранее URA.RU рассказывало, что после закрытия Пермский музей авиации начал распродавать экспонаты. Речь шла о вертолетах Ми-8, истребителях МиГ-25 и кабинах самолетов Ту-134.