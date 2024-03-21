Школьникам из ХМАО отказывают в путевках в лагерь. Скрин

22 марта 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Вартовчане получают отказы на путевки в детские лагеря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родители школьников из Нижневартовска (ХМАО) получают отказы на путевки в детские лагеря на летние каникулы. В родительском чате города вартовчане поделились, что большую часть путевок уже разобрали. «Заявление в летний лагерь Тюмени подавали через „Госуслуги“. На днях нам пришел отказ по причине отсутствия мест. Причем документы направили 11 марта, в день начала приема. То есть путевки закончились за день?» — недоумевает жительница Нижневартовска в чате. С подобными проблемами столкнулись и родители других детей. Одни высказали предположение, что отказы приходят, если родитель подает заявление на несколько смен и направлений сразу, другие предположили, что те, кому пришел отказ, слишком рано подали документы. В отделе по организации детского отдыха Нижневартовска корреспонденту URA.RU рассказали о том, что самое популярное у вартовчан направление — детский оздоровительный лагерь «Витязь» в Тюмени. «Путевки в этот лагерь закончились в 9:08, то есть через 8 минут после начала приема заявлений. В минуту приходило 100-120 заявлений. С 11 марта от вартовчан поступило более трех тысяч заявлений на путевки, причем, две тысячи только за первый день», — сообщили журналисту. Тем, кто подал документы до начала их приема, то есть до 9 утра 11 марта, будет отказано. Общее количество закупленных мэрией путевок — 1657. У школьников Нижневартовска еще есть шанс попасть в детские лагеря Новосибирска, Ишима и Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало о том, что власти Нижневартовска требуют, чтобы в тюменских лагерях, в которых будут отдыхать дети из их города, было как минимум 10 спортивных и культурных площадок. Мэрия города планирует потратить 25 миллионов рублей на отдых детей в Тюмени. Скриншот родительского чата Нижневартовска URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители школьников из Нижневартовска (ХМАО) получают отказы на путевки в детские лагеря на летние каникулы. В родительском чате города вартовчане поделились, что большую часть путевок уже разобрали. «Заявление в летний лагерь Тюмени подавали через „Госуслуги“. На днях нам пришел отказ по причине отсутствия мест. Причем документы направили 11 марта, в день начала приема. То есть путевки закончились за день?» — недоумевает жительница Нижневартовска в чате. С подобными проблемами столкнулись и родители других детей. Одни высказали предположение, что отказы приходят, если родитель подает заявление на несколько смен и направлений сразу, другие предположили, что те, кому пришел отказ, слишком рано подали документы. В отделе по организации детского отдыха Нижневартовска корреспонденту URA.RU рассказали о том, что самое популярное у вартовчан направление — детский оздоровительный лагерь «Витязь» в Тюмени. «Путевки в этот лагерь закончились в 9:08, то есть через 8 минут после начала приема заявлений. В минуту приходило 100-120 заявлений. С 11 марта от вартовчан поступило более трех тысяч заявлений на путевки, причем, две тысячи только за первый день», — сообщили журналисту. Тем, кто подал документы до начала их приема, то есть до 9 утра 11 марта, будет отказано. Общее количество закупленных мэрией путевок — 1657. У школьников Нижневартовска еще есть шанс попасть в детские лагеря Новосибирска, Ишима и Екатеринбурга. Ранее URA.RU писало о том, что власти Нижневартовска требуют, чтобы в тюменских лагерях, в которых будут отдыхать дети из их города, было как минимум 10 спортивных и культурных площадок. Мэрия города планирует потратить 25 миллионов рублей на отдых детей в Тюмени.