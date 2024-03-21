Скандального тюменского чиновника Чемагина приняли в «Единую Россию»

Скандального тюменского чиновника Евгения Чемагина приняли в «Единую Россию». Больше года назад он опозорился на всю Тюменскую область, сочинив историю, что он — морпех, воюющий в зоне СВО. О вступлении чиновника в ЕР сообщили анонимные telegram-каналы.
«„Диванного морпеха“ приняли в Единую Россию. Поздравляем сотрудника администрации Ленинского округа г. Тюмени Евгения Чемагина, „отслужившего 9 месяцев в СВО“, с вступлением в партию», — сообщают в социальных сетях.
В тюменской ЕР подтвердили, что Чемагин вступил в партию. По данным агентства, он сделал это в конце 2023 года.
Ранее пользователь чат рулетки, подозрительно похожий на сотрудника администрации Ленинского округа города Тюмени, притворился военнослужащим, участвующим в СВО. Евгений Чемагин заявил, что служит в морской пехоте.
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