21 марта 2024

Скандального тюменского чиновника Чемагина приняли в «Единую Россию»

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт сторонников «Единой России». Челябинск, единая россия, ер, митинг-концерт
В «Единую Россию» вступил тюменский чиновник Чемагин Фото:

Скандального тюменского чиновника Евгения Чемагина приняли в «Единую Россию». Больше года назад он опозорился на всю Тюменскую область, сочинив историю, что он — морпех, воюющий в зоне СВО. О вступлении чиновника в ЕР сообщили анонимные telegram-каналы.

«„Диванного морпеха“ приняли в Единую Россию. Поздравляем сотрудника администрации Ленинского округа г. Тюмени Евгения Чемагина, „отслужившего 9 месяцев в СВО“, с вступлением в партию», — сообщают в социальных сетях.

В тюменской ЕР подтвердили, что Чемагин вступил в партию. По данным агентства, он сделал это в конце 2023 года.

Ранее пользователь чат рулетки, подозрительно похожий на сотрудника администрации Ленинского округа города Тюмени, притворился военнослужащим, участвующим в СВО. Евгений Чемагин заявил, что служит в морской пехоте.

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Скандального тюменского чиновника Евгения Чемагина приняли в «Единую Россию». Больше года назад он опозорился на всю Тюменскую область, сочинив историю, что он — морпех, воюющий в зоне СВО. О вступлении чиновника в ЕР сообщили анонимные telegram-каналы. «„Диванного морпеха“ приняли в Единую Россию. Поздравляем сотрудника администрации Ленинского округа г. Тюмени Евгения Чемагина, „отслужившего 9 месяцев в СВО“, с вступлением в партию», — сообщают в социальных сетях. В тюменской ЕР подтвердили, что Чемагин вступил в партию. По данным агентства, он сделал это в конце 2023 года. Ранее пользователь чат рулетки, подозрительно похожий на сотрудника администрации Ленинского округа города Тюмени, притворился военнослужащим, участвующим в СВО. Евгений Чемагин заявил, что служит в морской пехоте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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