Скандального тюменского чиновника Чемагина приняли в «Единую Россию»

22 марта 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

В «Единую Россию» вступил тюменский чиновник Чемагин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Скандального тюменского чиновника Евгения Чемагина приняли в «Единую Россию». Больше года назад он опозорился на всю Тюменскую область, сочинив историю, что он — морпех, воюющий в зоне СВО. О вступлении чиновника в ЕР сообщили анонимные telegram-каналы. «„Диванного морпеха“ приняли в Единую Россию. Поздравляем сотрудника администрации Ленинского округа г. Тюмени Евгения Чемагина, „отслужившего 9 месяцев в СВО“, с вступлением в партию», — сообщают в социальных сетях. В тюменской ЕР подтвердили, что Чемагин вступил в партию. По данным агентства, он сделал это в конце 2023 года. Ранее пользователь чат рулетки, подозрительно похожий на сотрудника администрации Ленинского округа города Тюмени, притворился военнослужащим, участвующим в СВО. Евгений Чемагин заявил, что служит в морской пехоте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скандального тюменского чиновника Евгения Чемагина приняли в «Единую Россию». Больше года назад он опозорился на всю Тюменскую область, сочинив историю, что он — морпех, воюющий в зоне СВО. О вступлении чиновника в ЕР сообщили анонимные telegram-каналы. «„Диванного морпеха“ приняли в Единую Россию. Поздравляем сотрудника администрации Ленинского округа г. Тюмени Евгения Чемагина, „отслужившего 9 месяцев в СВО“, с вступлением в партию», — сообщают в социальных сетях. В тюменской ЕР подтвердили, что Чемагин вступил в партию. По данным агентства, он сделал это в конце 2023 года. Ранее пользователь чат рулетки, подозрительно похожий на сотрудника администрации Ленинского округа города Тюмени, притворился военнослужащим, участвующим в СВО. Евгений Чемагин заявил, что служит в морской пехоте.