На СВО погиб пермяк, который ушел на фронт, отказавшись от брони

В Чусовом Пермского края простились с бойцом СВО Вячеславом Давыдовым. Как рассказал глава города Сергей Белов, Давыдов ушел на фронт, несмотря на то, что у него была бронь от службы.
«Работал на железной дороге в Левшинской дистанции пути, монтером пути. В тяжелое для страны время, несмотря на наличие брони, Вячеслав Николаевич не смог остаться в стороне и заключил контракт о прохождении военной службы», — написал Белов в соцсети «ВКонтакте».
Давыдов служил стрелком — помощником гранатометчика. Затем получил повышение и стал командиром отделения. Погиб младший сержант 10 декабря 2023 года.
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