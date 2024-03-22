На СВО погиб пермяк, который ушел на фронт, отказавшись от брони

Погиб Вячеслав Давыдов из Чусового, который ушел на СВО, несмотря на бронь
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В Чусовом Пермского края простились с бойцом СВО Вячеславом Давыдовым. Как рассказал глава города Сергей Белов, Давыдов ушел на фронт, несмотря на то, что у него была бронь от службы.

«Работал на железной дороге в Левшинской дистанции пути, монтером пути. В тяжелое для страны время, несмотря на наличие брони, Вячеслав Николаевич не смог остаться в стороне и заключил контракт о прохождении военной службы», — написал Белов в соцсети «ВКонтакте».

Давыдов служил стрелком — помощником гранатометчика. Затем получил повышение и стал командиром отделения. Погиб младший сержант 10 декабря 2023 года.

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В Чусовом Пермского края простились с бойцом СВО Вячеславом Давыдовым. Как рассказал глава города Сергей Белов, Давыдов ушел на фронт, несмотря на то, что у него была бронь от службы. «Работал на железной дороге в Левшинской дистанции пути, монтером пути. В тяжелое для страны время, несмотря на наличие брони, Вячеслав Николаевич не смог остаться в стороне и заключил контракт о прохождении военной службы», — написал Белов в соцсети «ВКонтакте». Давыдов служил стрелком — помощником гранатометчика. Затем получил повышение и стал командиром отделения. Погиб младший сержант 10 декабря 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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