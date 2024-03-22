На СВО погиб пермяк, который ушел на фронт, отказавшись от брони

Погиб Вячеслав Давыдов из Чусового, который ушел на СВО, несмотря на бронь

22 марта 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Похороны бойца прошли в Чусовом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Чусовом Пермского края простились с бойцом СВО Вячеславом Давыдовым. Как рассказал глава города Сергей Белов, Давыдов ушел на фронт, несмотря на то, что у него была бронь от службы. «Работал на железной дороге в Левшинской дистанции пути, монтером пути. В тяжелое для страны время, несмотря на наличие брони, Вячеслав Николаевич не смог остаться в стороне и заключил контракт о прохождении военной службы», — написал Белов в соцсети «ВКонтакте». Давыдов служил стрелком — помощником гранатометчика. Затем получил повышение и стал командиром отделения. Погиб младший сержант 10 декабря 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чусовом Пермского края простились с бойцом СВО Вячеславом Давыдовым. Как рассказал глава города Сергей Белов, Давыдов ушел на фронт, несмотря на то, что у него была бронь от службы. «Работал на железной дороге в Левшинской дистанции пути, монтером пути. В тяжелое для страны время, несмотря на наличие брони, Вячеслав Николаевич не смог остаться в стороне и заключил контракт о прохождении военной службы», — написал Белов в соцсети «ВКонтакте». Давыдов служил стрелком — помощником гранатометчика. Затем получил повышение и стал командиром отделения. Погиб младший сержант 10 декабря 2023 года.