Возле «Крокус Сити Холла» появилась картинка с надписью «Скорбим». Видео

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Обстановка вокруг Крокус Сити Холл, пожар, теракт, крокус-сити
Билборд посвящен погибшим в теракте на территории «Крокус Сити Холла» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

Возле «Крокус Сити Холла» на билборде установили фотографию свечи с надписью «Скорбим». Об этом сообщили журналисты.

«На билборде возле «Крокус Сити Холла» появилась картинка свечи с надписью «Скорбим», — написало ТАСС. Она посвящена погибшим в теракте и их семьям.

В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. В результате происшествие погибло 40 человек и пострадало более 100. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.

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Возле «Крокус Сити Холла» на билборде установили фотографию свечи с надписью «Скорбим». Об этом сообщили журналисты. «На билборде возле «Крокус Сити Холла» появилась картинка свечи с надписью «Скорбим», — написало ТАСС. Она посвящена погибшим в теракте и их семьям. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. В результате происшествие погибло 40 человек и пострадало более 100. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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