Билборд посвящен погибшим в теракте на территории «Крокус Сити Холла»
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
Возле «Крокус Сити Холла» на билборде установили фотографию свечи с надписью «Скорбим». Об этом сообщили журналисты.
«На билборде возле «Крокус Сити Холла» появилась картинка свечи с надписью «Скорбим», — написало ТАСС. Она посвящена погибшим в теракте и их семьям.
В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. В результате происшествие погибло 40 человек и пострадало более 100. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.
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