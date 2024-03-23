Возле «Крокус Сити Холла» появилась картинка с надписью «Скорбим». Видео

23 марта 2024 в 02:10 Размер текста - 17 +

Билборд посвящен погибшим в теракте на территории «Крокус Сити Холла» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Возле «Крокус Сити Холла» на билборде установили фотографию свечи с надписью «Скорбим». Об этом сообщили журналисты. «На билборде возле «Крокус Сити Холла» появилась картинка свечи с надписью «Скорбим», — написало ТАСС. Она посвящена погибшим в теракте и их семьям. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. В результате происшествие погибло 40 человек и пострадало более 100. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возле «Крокус Сити Холла» на билборде установили фотографию свечи с надписью «Скорбим». Об этом сообщили журналисты. «На билборде возле «Крокус Сити Холла» появилась картинка свечи с надписью «Скорбим», — написало ТАСС. Она посвящена погибшим в теракте и их семьям. В концертном зале «Крокус-Сити Холл» ночью 22 марта произошел теракт в Подмосковье. Неизвестные открыли огонь по людям, после чего устроили пожар. В результате происшествие погибло 40 человек и пострадало более 100. URA.RU ведет прямую трансляцию о происходящем.