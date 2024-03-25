Челябинский губернатор Текслер встретился с главным аудитором области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с председателем Контрольно-счетной палаты региона Алексеем Лошкиным вопросы контроля за бюджетными расходами и закупками. Об этом сообщили URA.RU 25 марта в пресс-службе областного правительства. Речь шла об итогах контрольно-надзорной деятельности за год, исполнении национальных проектов и повышении финансовой дисциплины в сфере закупок.
«В последние пять лет мы нарастили количество проверяемых средств бюджета, примерно на 15% ежегодно. Достигнуть этого удалось как за счет количественного увеличения контрольных и экспертных мероприятий, так и за счет изменения подходов, методологического совершенствования, применения рискориентированного подхода. При этом мы отмечаем снижение более чем в три раза нарушений в сфере госзаказа», — сообщил Алексей Лошкин.
По его мнению, это свидетельствует об укреплении финансовой дисциплины в регионе у распорядителей средств и госзаказчиков. Также в 3,5 раза снизилось число нарушений, связанных с неналоговыми доходами муниципальных образований.
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