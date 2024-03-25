Свердловчанин засудил банк на сотни тысяч за падение на крыльце

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Сумма компенсации превысила 400 тысяч рублей Фото:

Свердловчанину удалось отсудить у банка «Открытие» около 400 тысяч рублей из-за падения на крыльце. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в марте 2023 года в Верхней Пышме, Заур С. упал, выходя из офиса банка «Открытие», врачи выявили у него перелом грудного отдела позвоночника, на лечение ушло около полутора месяцев. Свердловчанин обратился в Верхнепышминский суд и потребовал от банка 673 тысячи рублей.

Представитель банка настаивал, что истец виноват сам, он якобы был обут не по погоде и отвлекся на музыку в наушниках. В итоге Зауру возместили 96319 рублей утраченной зарплаты, 7704 рубля расходы на приобретение корсета и 10 тысяч компенсации морального вреда. После этого мужчина и обратился в областной суд.

«Свердловский областной суд увеличил компенсацию морального вреда до 300 тысяч рублей. В остальной части решение было оставлено без изменений», — сказали в пресс-службе.

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Свердловчанину удалось отсудить у банка «Открытие» около 400 тысяч рублей из-за падения на крыльце. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Инцидент произошел в марте 2023 года в Верхней Пышме, Заур С. упал, выходя из офиса банка «Открытие», врачи выявили у него перелом грудного отдела позвоночника, на лечение ушло около полутора месяцев. Свердловчанин обратился в Верхнепышминский суд и потребовал от банка 673 тысячи рублей. Представитель банка настаивал, что истец виноват сам, он якобы был обут не по погоде и отвлекся на музыку в наушниках. В итоге Зауру возместили 96319 рублей утраченной зарплаты, 7704 рубля расходы на приобретение корсета и 10 тысяч компенсации морального вреда. После этого мужчина и обратился в областной суд. «Свердловский областной суд увеличил компенсацию морального вреда до 300 тысяч рублей. В остальной части решение было оставлено без изменений», — сказали в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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