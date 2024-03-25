Свердловчанин засудил банк на сотни тысяч за падение на крыльце

Свердловчанину удалось отсудить у банка «Открытие» около 400 тысяч рублей из-за падения на крыльце. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Инцидент произошел в марте 2023 года в Верхней Пышме, Заур С. упал, выходя из офиса банка «Открытие», врачи выявили у него перелом грудного отдела позвоночника, на лечение ушло около полутора месяцев. Свердловчанин обратился в Верхнепышминский суд и потребовал от банка 673 тысячи рублей.
Представитель банка настаивал, что истец виноват сам, он якобы был обут не по погоде и отвлекся на музыку в наушниках. В итоге Зауру возместили 96319 рублей утраченной зарплаты, 7704 рубля расходы на приобретение корсета и 10 тысяч компенсации морального вреда. После этого мужчина и обратился в областной суд.
«Свердловский областной суд увеличил компенсацию морального вреда до 300 тысяч рублей. В остальной части решение было оставлено без изменений», — сказали в пресс-службе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.