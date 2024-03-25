В Перми после возгорания в микрорайоне Висим в жилом доме рухнула кровля. Прибывшие спасательные подразделения обнаружили на месте ЧП привязанного паса. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. На данный момент возгорание ликвидировано.
«Было установлено, что огнем охвачен жилой частный дом с надворными постройками. Произошло обрушение кровли. Был спасен ротвейлер, сидящий на цепи у горящего дома, пожарные не допустили распространения огня на соседнее строение и вынесли два газовых баллона», — написано в telegram-канале ведомства.
О пожаре, произошедшем вечером 25 марта на улице Борчаниновской, URA.RU рассказал читательница, По ее словам, огонь и столб дыма был виден из окон соседних домов. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров, в тушении приняли участие 24 специалиста и пять единиц техники.
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