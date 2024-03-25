МЧС: в Перми во время пожара в жилом доме рухнула кровля

Огнем был охвачен жилой и надворные постройки Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

В Перми после возгорания в микрорайоне Висим в жилом доме рухнула кровля. Прибывшие спасательные подразделения обнаружили на месте ЧП привязанного паса. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. На данный момент возгорание ликвидировано.

«Было установлено, что огнем охвачен жилой частный дом с надворными постройками. Произошло обрушение кровли. Был спасен ротвейлер, сидящий на цепи у горящего дома, пожарные не допустили распространения огня на соседнее строение и вынесли два газовых баллона», — написано в telegram-канале ведомства.

О пожаре, произошедшем вечером 25 марта на улице Борчаниновской, URA.RU рассказал читательница, По ее словам, огонь и столб дыма был виден из окон соседних домов. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров, в тушении приняли участие 24 специалиста и пять единиц техники.