26 марта 2024

Пермяк отсудил 400 тысяч рублей у мебельной компании из-за кухни

© Служба новостей «URA.RU»
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Мебельная компания не установила кухню в срок Фото:

Житель Перми заказал в компании «АВ-Студио» кухонный гарнитур. Фирма приняла предоплату, но мебель так и не установила. Тогда мужчина обратился в суд и отсудил более 400 тысяч рублей.

«Между „АВ-Студио“ и мужчиной был заключен договор поставки и установки кухонного гарнитура стоимостью 172 тысячи рублей. Пермяк внес предоплату за товар в размере 120 тысяч рублей. Оплаченный товар мужчине не доставлен и не собран. Он потребовал компанию „АВ-Студио“ вернуть аванс, а также заплатить штраф и неустойку в размере 318 тысяч рублей», — сказано в картотеке Свердловского районного суда Перми.

В суде «АВ-Студио» не предоставило доказательств того, что компания привезла и установила гарнитур. Суд поверил словам пермяка и встал на его сторону. Мебельную фирму обязали оплатить мужчине 438 тысяч рублей.

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Житель Перми заказал в компании «АВ-Студио» кухонный гарнитур. Фирма приняла предоплату, но мебель так и не установила. Тогда мужчина обратился в суд и отсудил более 400 тысяч рублей. «Между „АВ-Студио“ и мужчиной был заключен договор поставки и установки кухонного гарнитура стоимостью 172 тысячи рублей. Пермяк внес предоплату за товар в размере 120 тысяч рублей. Оплаченный товар мужчине не доставлен и не собран. Он потребовал компанию „АВ-Студио“ вернуть аванс, а также заплатить штраф и неустойку в размере 318 тысяч рублей», — сказано в картотеке Свердловского районного суда Перми. В суде «АВ-Студио» не предоставило доказательств того, что компания привезла и установила гарнитур. Суд поверил словам пермяка и встал на его сторону. Мебельную фирму обязали оплатить мужчине 438 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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