Пермяк отсудил 400 тысяч рублей у мебельной компании из-за кухни

Мебельная компания не установила кухню в срок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Перми заказал в компании «АВ-Студио» кухонный гарнитур. Фирма приняла предоплату, но мебель так и не установила. Тогда мужчина обратился в суд и отсудил более 400 тысяч рублей.

«Между „АВ-Студио“ и мужчиной был заключен договор поставки и установки кухонного гарнитура стоимостью 172 тысячи рублей. Пермяк внес предоплату за товар в размере 120 тысяч рублей. Оплаченный товар мужчине не доставлен и не собран. Он потребовал компанию „АВ-Студио“ вернуть аванс, а также заплатить штраф и неустойку в размере 318 тысяч рублей», — сказано в картотеке Свердловского районного суда Перми.

В суде «АВ-Студио» не предоставило доказательств того, что компания привезла и установила гарнитур. Суд поверил словам пермяка и встал на его сторону. Мебельную фирму обязали оплатить мужчине 438 тысяч рублей.