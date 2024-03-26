26 марта 2024

В Челябинске вновь прозвучали взрывы

МЧС: технологический процесс на предприятиях Челябинска продлили до 27 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной хлопков стала утилизация отходов, сообщили в МЧС Фото:

Жители Челябинска утром 27 марта услышали звуки взрывов. Причиной стал технологический процесс на предприятии, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС региона.

«27 марта, с 09:00 до 12:00 на одном из предприятий Челябинска запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили в ГУ МЧС.

Технологический процесс длится в Челябинске с 26 марта. Накануне утилизация отходов была запланирована несколькими предприятиями города.

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Жители Челябинска утром 27 марта услышали звуки взрывов. Причиной стал технологический процесс на предприятии, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС региона. «27 марта, с 09:00 до 12:00 на одном из предприятий Челябинска запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили в ГУ МЧС. Технологический процесс длится в Челябинске с 26 марта. Накануне утилизация отходов была запланирована несколькими предприятиями города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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