В Челябинске вновь прозвучали взрывы

Причиной хлопков стала утилизация отходов, сообщили в МЧС
Жители Челябинска утром 27 марта услышали звуки взрывов. Причиной стал технологический процесс на предприятии, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС региона.
«27 марта, с 09:00 до 12:00 на одном из предприятий Челябинска запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили в ГУ МЧС.
Технологический процесс длится в Челябинске с 26 марта. Накануне утилизация отходов была запланирована несколькими предприятиями города.
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