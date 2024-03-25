25 марта 2024

Челябинцев напугали звуки взрывов

МЧС: причиной хлопков в Челябинске стала плановая утилизация отходов
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс россии
Причиной звуков стали плановые работы на предприятиях, сообщили в МЧС Фото:

Жители Челябинска стали сообщать о звуках взрывов утром 26 марта. О том, что причиной хлопков стала утилизация отходов на предприятиях, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Сегодня на одном из предприятий Челябинска запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили URA.RU в МЧС.

Мероприятия запланированы в рамках технологического процесса. Звуки хлопков в городе возможны с 9:00 до 12:00 26 марта.

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Жители Челябинска стали сообщать о звуках взрывов утром 26 марта. О том, что причиной хлопков стала утилизация отходов на предприятиях, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Сегодня на одном из предприятий Челябинска запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили URA.RU в МЧС. Мероприятия запланированы в рамках технологического процесса. Звуки хлопков в городе возможны с 9:00 до 12:00 26 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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