Челябинцев напугали звуки взрывов

Причиной звуков стали плановые работы на предприятиях, сообщили в МЧС
Жители Челябинска стали сообщать о звуках взрывов утром 26 марта. О том, что причиной хлопков стала утилизация отходов на предприятиях, URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Сегодня на одном из предприятий Челябинска запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», — сообщили URA.RU в МЧС.
Мероприятия запланированы в рамках технологического процесса. Звуки хлопков в городе возможны с 9:00 до 12:00 26 марта.
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