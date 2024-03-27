Театр отказался вернуть деньги уральцам, испуганным из-за теракта в «Крокусе»

Театр кукол проведет запланированный спектакль, на который боятся приходить горожане Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбург театр кукол отказался возвращать деньги за билеты родителям школьников, которые побоялись приходить на спектакль «Счастливый принц» из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказала одна из женщин, попавших в ситуацию.

«В связи со сложившейся ситуацией всеми родителями было принято решение отменить поездку. Школа сказала, что не будет брать ответственность за выезд», — передает E1.RU слова родительницы. Она отметила, что на спектакль 28 марта должны были пойти 18 детей и двое взрослых, но руководство театра не решилось пойти на уступку и вернуть средства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в екатеринбургский театр кукол. Там пояснили, что театр соблюдает меры антитеррористической безопасности, выполнять которые распорядился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Работает не только наш театр, работают все театры города», — отметил представитель учреждения.

Как оказалось, родители пытались вернуть деньги за билеты менее чем за три дня до начала спектакля, что противоречит законодательству. «В рамках этого законодательства мы объясняем нашим зрителям, что если они менее чем за три дня до спектакля обращаются к нам с возвратом билетов, то мы ничего не можем для них сделать», — добавили в театре.

Куйвашев разрешил проводить только те массовые мероприятия, которые отвечают требованиям антитеррористической защищенности. До 27 апреля силовики проверят все площадки, где проводятся подобные ивенты.

Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 139 человек, а число пострадавших достигло 360 человек. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.