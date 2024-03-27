Челябинскому бизнесмену запретили торговать опасным йогуртом

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Цех по производству кокосовых йогуртов. Екатеринбург, диетическая пища, малый бизнес, производство, веганство, кокосовое молоко, безлактозная продукция
В документах на йогурт не было проверок на антибиотики, токсичность и радионуклиды Фото:

У бизнесмена из Брединского района Челябинской области нашли йогурты, нарушающие закон о безопасности пищевой продукции. О том, что декларации на партию отозвали из-за отсутствия информации, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«Декларация на йогурты оформлена на основании результатов микробиологических исследований (бактерии), сведения о других показателях отсутствуют. Декларация признана недействительной», — сообщили в ведомстве.

В документе отсутствовали показатели остатков лекарственных средств, в числе которых и антибиотики. Также не было информации о токсичных соединениях и элементах, радиационных показателях.

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У бизнесмена из Брединского района Челябинской области нашли йогурты, нарушающие закон о безопасности пищевой продукции. О том, что декларации на партию отозвали из-за отсутствия информации, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «Декларация на йогурты оформлена на основании результатов микробиологических исследований (бактерии), сведения о других показателях отсутствуют. Декларация признана недействительной», — сообщили в ведомстве. В документе отсутствовали показатели остатков лекарственных средств, в числе которых и антибиотики. Также не было информации о токсичных соединениях и элементах, радиационных показателях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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