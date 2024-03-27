Челябинскому бизнесмену запретили торговать опасным йогуртом

27 марта 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

В документах на йогурт не было проверок на антибиотики, токсичность и радионуклиды Фото: Илья Московец © URA.RU У бизнесмена из Брединского района Челябинской области нашли йогурты, нарушающие закон о безопасности пищевой продукции. О том, что декларации на партию отозвали из-за отсутствия информации, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «Декларация на йогурты оформлена на основании результатов микробиологических исследований (бактерии), сведения о других показателях отсутствуют. Декларация признана недействительной», — сообщили в ведомстве. В документе отсутствовали показатели остатков лекарственных средств, в числе которых и антибиотики. Также не было информации о токсичных соединениях и элементах, радиационных показателях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У бизнесмена из Брединского района Челябинской области нашли йогурты, нарушающие закон о безопасности пищевой продукции. О том, что декларации на партию отозвали из-за отсутствия информации, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «Декларация на йогурты оформлена на основании результатов микробиологических исследований (бактерии), сведения о других показателях отсутствуют. Декларация признана недействительной», — сообщили в ведомстве. В документе отсутствовали показатели остатков лекарственных средств, в числе которых и антибиотики. Также не было информации о токсичных соединениях и элементах, радиационных показателях.