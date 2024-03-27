Челябинскому бизнесмену запретили торговать опасным йогуртом

У бизнесмена из Брединского района Челябинской области нашли йогурты, нарушающие закон о безопасности пищевой продукции. О том, что декларации на партию отозвали из-за отсутствия информации, URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.
«Декларация на йогурты оформлена на основании результатов микробиологических исследований (бактерии), сведения о других показателях отсутствуют. Декларация признана недействительной», — сообщили в ведомстве.
В документе отсутствовали показатели остатков лекарственных средств, в числе которых и антибиотики. Также не было информации о токсичных соединениях и элементах, радиационных показателях.
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