27 марта 2024

Жителю Сургута, принесшему на прием к зампрокурора ХМАО муляжи гранат, грозит уголовное дело

Следователи установили мужчину, который принес муляжи гранат к зампрокурора ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, гто, зарница, учебная граната
Сургутянину грозит уголовная ответственность за угрозу представителю власти Фото:

Сургутянину, который принес муляжи гранат на прием к зампрокурора ХМАО Андрею Горобченко грозит ответственность по статье УК РФ за угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Мужчина является участником СВО и хотел добиться получения положенных выплат, рассказал источник URA.RU.

«Виновником переполоха оказался участник СВО. Он пришел на личный прием к Горобченко с жалобами на то, что недополучает какие-то выплаты. После задержания свой поступок в разговорах с силовиками объяснил разыгравшейся депрессией. Следователи собираются возбудить уголовное дело по статье 318 УК РФ — «угроза применения насилия в отношении представителя власти», — рассказал инсайдер.

Материалы дела преданы в следственный комитет. URA.RU запросило официальный комментарий в ведомстве, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что саперы обследовали здание, где сургутянин оставил гранаты после приема у зампрокурора ХМАО. Они оказались муляжами.

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Сургутянину, который принес муляжи гранат на прием к зампрокурора ХМАО Андрею Горобченко грозит ответственность по статье УК РФ за угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Мужчина является участником СВО и хотел добиться получения положенных выплат, рассказал источник URA.RU. «Виновником переполоха оказался участник СВО. Он пришел на личный прием к Горобченко с жалобами на то, что недополучает какие-то выплаты. После задержания свой поступок в разговорах с силовиками объяснил разыгравшейся депрессией. Следователи собираются возбудить уголовное дело по статье 318 УК РФ — «угроза применения насилия в отношении представителя власти», — рассказал инсайдер. Материалы дела преданы в следственный комитет. URA.RU запросило официальный комментарий в ведомстве, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что саперы обследовали здание, где сургутянин оставил гранаты после приема у зампрокурора ХМАО. Они оказались муляжами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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