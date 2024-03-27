Жителю Сургута, принесшему на прием к зампрокурора ХМАО муляжи гранат, грозит уголовное дело

Сургутянину, который принес муляжи гранат на прием к зампрокурора ХМАО Андрею Горобченко грозит ответственность по статье УК РФ за угрозу применения насилия в отношении представителя власти. Мужчина является участником СВО и хотел добиться получения положенных выплат, рассказал источник URA.RU.
«Виновником переполоха оказался участник СВО. Он пришел на личный прием к Горобченко с жалобами на то, что недополучает какие-то выплаты. После задержания свой поступок в разговорах с силовиками объяснил разыгравшейся депрессией. Следователи собираются возбудить уголовное дело по статье 318 УК РФ — «угроза применения насилия в отношении представителя власти», — рассказал инсайдер.
Материалы дела преданы в следственный комитет. URA.RU запросило официальный комментарий в ведомстве, на момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что саперы обследовали здание, где сургутянин оставил гранаты после приема у зампрокурора ХМАО. Они оказались муляжами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.