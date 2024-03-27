Саперы обследовали здание, где сургутянин оставил гранаты после приема у зампрокурора ХМАО

В ХМАО жителю грозит уголовная ответственность за угрозу убийства зампрокурора

27 марта 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Гранаты, которые сургутянин принес на встречу с зампрокурора ХМАО, оказались муляжами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Две гранаты, которые сургутянин принес на встречу с зампрокурора ХМАО Андреем Горобченко, оказались муляжами. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «На месте работали саперы. Выяснили, что обе гранаты оказались муляжами», — рассказал инсайдер. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте происшествия работают следователи СУ СКР по ХМАО. В ведомстве агентству пообещали позднее дать официальный комментарий. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО задержала мужчину, который пронес на прием к прокурору предметы, похожие на гранаты. Зампрокурора Андрей Горобченко проводил личный прием в центре соцобслуживания в Сургуте. Из-за подозрительных предметов спецслужбы эвакуировали посетителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Две гранаты, которые сургутянин принес на встречу с зампрокурора ХМАО Андреем Горобченко, оказались муляжами. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «На месте работали саперы. Выяснили, что обе гранаты оказались муляжами», — рассказал инсайдер. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте происшествия работают следователи СУ СКР по ХМАО. В ведомстве агентству пообещали позднее дать официальный комментарий. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО задержала мужчину, который пронес на прием к прокурору предметы, похожие на гранаты. Зампрокурора Андрей Горобченко проводил личный прием в центре соцобслуживания в Сургуте. Из-за подозрительных предметов спецслужбы эвакуировали посетителей.