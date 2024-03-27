Саперы обследовали здание, где сургутянин оставил гранаты после приема у зампрокурора ХМАО

В ХМАО жителю грозит уголовная ответственность за угрозу убийства зампрокурора
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Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, лимонка, учебная граната
Гранаты, которые сургутянин принес на встречу с зампрокурора ХМАО, оказались муляжами Фото:

Две гранаты, которые сургутянин принес на встречу с зампрокурора ХМАО Андреем Горобченко, оказались муляжами. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«На месте работали саперы. Выяснили, что обе гранаты оказались муляжами», — рассказал инсайдер.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте происшествия работают следователи СУ СКР по ХМАО. В ведомстве агентству пообещали позднее дать официальный комментарий.

Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО задержала мужчину, который пронес на прием к прокурору предметы, похожие на гранаты. Зампрокурора Андрей Горобченко проводил личный прием в центре соцобслуживания в Сургуте. Из-за подозрительных предметов спецслужбы эвакуировали посетителей.

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Две гранаты, которые сургутянин принес на встречу с зампрокурора ХМАО Андреем Горобченко, оказались муляжами. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «На месте работали саперы. Выяснили, что обе гранаты оказались муляжами», — рассказал инсайдер. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте происшествия работают следователи СУ СКР по ХМАО. В ведомстве агентству пообещали позднее дать официальный комментарий. Ранее URA.RU писало, что полиция ХМАО задержала мужчину, который пронес на прием к прокурору предметы, похожие на гранаты. Зампрокурора Андрей Горобченко проводил личный прием в центре соцобслуживания в Сургуте. Из-за подозрительных предметов спецслужбы эвакуировали посетителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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