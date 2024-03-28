Владельцы «Крокуса» назвали себя пострадавшей стороной

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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Владельцы «Крокус Сити Холла» считают себя пострадавшей стороной Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин заявил, что они, как собственники разрушенного в результате теракта концертного зала «Крокус Сити Холла», считают себя пострадавшей стороной. По его словам, страховка объекта покрывает лишь самую малую часть от суммы ущерба.

«Здание было застраховано, сумма страховки, я думаю, является 1/30, может быть, 1/40 от суммы ущерба, поэтому мы здесь, очевидно, очень пострадавшая сторона», — заявил Эмин Агаларов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что здание было введено в эксплуатацию в 2009 году и перед этим прошло все необходимые инспекции и проверки со стороны пожарных служб.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Несколько нападавших открыли стрельбу и устроили пожар, что привело к гибели 143 человек и ранению 360. По предварительным данным, ущерб от теракта оцениваться в диапазоне от 9,5 до 11,4 млрд рублей

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Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин заявил, что они, как собственники разрушенного в результате теракта концертного зала «Крокус Сити Холла», считают себя пострадавшей стороной. По его словам, страховка объекта покрывает лишь самую малую часть от суммы ущерба. «Здание было застраховано, сумма страховки, я думаю, является 1/30, может быть, 1/40 от суммы ущерба, поэтому мы здесь, очевидно, очень пострадавшая сторона», — заявил Эмин Агаларов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что здание было введено в эксплуатацию в 2009 году и перед этим прошло все необходимые инспекции и проверки со стороны пожарных служб. В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Несколько нападавших открыли стрельбу и устроили пожар, что привело к гибели 143 человек и ранению 360. По предварительным данным, ущерб от теракта оцениваться в диапазоне от 9,5 до 11,4 млрд рублей
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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