Владельцы «Крокуса» назвали себя пострадавшей стороной

28 марта 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Владельцы «Крокус Сити Холла» считают себя пострадавшей стороной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин заявил, что они, как собственники разрушенного в результате теракта концертного зала «Крокус Сити Холла», считают себя пострадавшей стороной. По его словам, страховка объекта покрывает лишь самую малую часть от суммы ущерба. «Здание было застраховано, сумма страховки, я думаю, является 1/30, может быть, 1/40 от суммы ущерба, поэтому мы здесь, очевидно, очень пострадавшая сторона», — заявил Эмин Агаларов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что здание было введено в эксплуатацию в 2009 году и перед этим прошло все необходимые инспекции и проверки со стороны пожарных служб. В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Несколько нападавших открыли стрельбу и устроили пожар, что привело к гибели 143 человек и ранению 360. По предварительным данным, ущерб от теракта оцениваться в диапазоне от 9,5 до 11,4 млрд рублей Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын владельца Crocus Group Араза Агаларова, президент Agalarov Development Эмин заявил, что они, как собственники разрушенного в результате теракта концертного зала «Крокус Сити Холла», считают себя пострадавшей стороной. По его словам, страховка объекта покрывает лишь самую малую часть от суммы ущерба. «Здание было застраховано, сумма страховки, я думаю, является 1/30, может быть, 1/40 от суммы ущерба, поэтому мы здесь, очевидно, очень пострадавшая сторона», — заявил Эмин Агаларов в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что здание было введено в эксплуатацию в 2009 году и перед этим прошло все необходимые инспекции и проверки со стороны пожарных служб. В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Несколько нападавших открыли стрельбу и устроили пожар, что привело к гибели 143 человек и ранению 360. По предварительным данным, ущерб от теракта оцениваться в диапазоне от 9,5 до 11,4 млрд рублей