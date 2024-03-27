27 марта 2024

Крупнейший пермский производитель муки вдвое сократил прибыль

Пермский мукомольный завод в 2023 году получил 43 млн рублей прибыли
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод является крупнейшим региональным производителем муки (архивное фото)
Завод является крупнейшим региональным производителем муки (архивное фото) Фото:

Пермский мукомольный завод, который является одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности региона, опубликовал отчет о финансовых результатах за 2023 год. Годовая прибыль завода составила более 43 млн рублей, сократившись, по сравнению с 2022 годом, почти в два раза.

«АО «Пермский мукомольный завод», отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2023 года. Выручка – 2,5 млрд рублей, чистая прибыль – 43,3 млн рублей», — сообщается в отчете на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. В 2022 году предприятие фиксировало выручку в 3,2 млрд рублей, а чистую прибыль – в 80,3 млн рублей.

В приложенном к документу аудиторском заключении уточняется, что в 2023 завод выплатил поставщикам за сырье, материалы и услуги более 2,2 млрд рублей. На 36 млн увеличились расходы предприятия на оплату труда сотрудников. Дебиторская задолженность акционерного общества повысилась на 368 млн рублей из-за роста суммы долгов покупателей за отгруженную продукцию.

АО «Пермский мукомольный завод» является крупнейшим региональным производителем муки из различных зерновых культур. Продукция предприятия реализуется через собственного дистрибьютора ООО «Птица-Мельница», учрежденного заводом в 2022 году.

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Пермский мукомольный завод, который является одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности региона, опубликовал отчет о финансовых результатах за 2023 год. Годовая прибыль завода составила более 43 млн рублей, сократившись, по сравнению с 2022 годом, почти в два раза. «АО «Пермский мукомольный завод», отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2023 года. Выручка – 2,5 млрд рублей, чистая прибыль – 43,3 млн рублей», — сообщается в отчете на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. В 2022 году предприятие фиксировало выручку в 3,2 млрд рублей, а чистую прибыль – в 80,3 млн рублей. В приложенном к документу аудиторском заключении уточняется, что в 2023 завод выплатил поставщикам за сырье, материалы и услуги более 2,2 млрд рублей. На 36 млн увеличились расходы предприятия на оплату труда сотрудников. Дебиторская задолженность акционерного общества повысилась на 368 млн рублей из-за роста суммы долгов покупателей за отгруженную продукцию. АО «Пермский мукомольный завод» является крупнейшим региональным производителем муки из различных зерновых культур. Продукция предприятия реализуется через собственного дистрибьютора ООО «Птица-Мельница», учрежденного заводом в 2022 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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