Крупнейший пермский производитель муки вдвое сократил прибыль

Пермский мукомольный завод, который является одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности региона, опубликовал отчет о финансовых результатах за 2023 год. Годовая прибыль завода составила более 43 млн рублей, сократившись, по сравнению с 2022 годом, почти в два раза.
«АО «Пермский мукомольный завод», отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2023 года. Выручка – 2,5 млрд рублей, чистая прибыль – 43,3 млн рублей», — сообщается в отчете на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. В 2022 году предприятие фиксировало выручку в 3,2 млрд рублей, а чистую прибыль – в 80,3 млн рублей.
В приложенном к документу аудиторском заключении уточняется, что в 2023 завод выплатил поставщикам за сырье, материалы и услуги более 2,2 млрд рублей. На 36 млн увеличились расходы предприятия на оплату труда сотрудников. Дебиторская задолженность акционерного общества повысилась на 368 млн рублей из-за роста суммы долгов покупателей за отгруженную продукцию.
АО «Пермский мукомольный завод» является крупнейшим региональным производителем муки из различных зерновых культур. Продукция предприятия реализуется через собственного дистрибьютора ООО «Птица-Мельница», учрежденного заводом в 2022 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.