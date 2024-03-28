28 марта 2024

Блогер Лещев рассказал о состоянии дороги на Серовском тракте, где погибла его жена

Блогер Лещев: на Серовском тракте множественные аварии и гололед
© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед и мокрый снег покрыли Свердловскую область 28 марта Фото:

Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область) рассказал о состоянии дороги на Серовском тракте, где вечером 28 марта произошло сразу несколько ДТП. По его словам, из-за резких морозов дорогу сковал гололед. Об этом блогер рассказал на своей странице в соцсети.

«Ничего не видно, буквально 10 метров и ничего… Самая опасная трасса у нас — Серовский тракт… Ехали шесть часов, 60—70 километров в час. Дорога совсем скользкая, доехали до Екатеринбурга, тут снежная каша. Вся трасса в гололеде была, авария на аварии», — заявил Лещев на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Вечером 28 марта на Серовском тракте произошло сразу несколько ДТП из-за гололеда. В аварии попали несколько легковых и грузовых машин. Один из автомобилей вылетел с дороги и перевернулся.

Именно на этой трассе погибла жена блогера Виктория Лещева. Смертельная авария произошла на Серовском тракте 15 ноября. Жена блогера ехала в автобусе. Всего в аварии пострадали восемь человек.

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Блогер Александр Лещев из Краснотурьинска (Свердловская область) рассказал о состоянии дороги на Серовском тракте, где вечером 28 марта произошло сразу несколько ДТП. По его словам, из-за резких морозов дорогу сковал гололед. Об этом блогер рассказал на своей странице в соцсети. «Ничего не видно, буквально 10 метров и ничего… Самая опасная трасса у нас — Серовский тракт… Ехали шесть часов, 60—70 километров в час. Дорога совсем скользкая, доехали до Екатеринбурга, тут снежная каша. Вся трасса в гололеде была, авария на аварии», — заявил Лещев на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Вечером 28 марта на Серовском тракте произошло сразу несколько ДТП из-за гололеда. В аварии попали несколько легковых и грузовых машин. Один из автомобилей вылетел с дороги и перевернулся. Именно на этой трассе погибла жена блогера Виктория Лещева. Смертельная авария произошла на Серовском тракте 15 ноября. Жена блогера ехала в автобусе. Всего в аварии пострадали восемь человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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