Из Перми до Хохловки расширят дорогу за 58 млн рублей

В Перми объявили о поисках подрядчика для строительства дополнительных полос на автодороге до Хохловки. Работу оценивают в 58,6 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по устройству дополнительных полос движения в сторону подъема на автомобильных дорогах Пермского края. Участок км 23 — км 25 автомобильной дороги Пермь — Ильинский в г. Перми Пермского городского округа Пермского края. Начальная цена — 58,6 млн рублей», — сказано в проектной документации.
Уточняется, что подрядчик должен начать работу 10 мая, а закончить 9 сентября 2024 года. За это время строителям придется сделать новую полосу дороги, перенести сети связи и организовать безопасное дорожное движение.
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