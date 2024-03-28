28 марта 2024

Из Перми до Хохловки расширят дорогу за 58 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Галкинский переезд. Курган, объезд на дороге, ремонт, рабочие, галкинский мост, чеховский мост, галкинский переезд
Работу планируют начать в мае Фото:

В Перми объявили о поисках подрядчика для строительства дополнительных полос на автодороге до Хохловки. Работу оценивают в 58,6 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по устройству дополнительных полос движения в сторону подъема на автомобильных дорогах Пермского края. Участок км 23 — км 25 автомобильной дороги Пермь — Ильинский в г. Перми Пермского городского округа Пермского края. Начальная цена — 58,6 млн рублей», — сказано в проектной документации.

Уточняется, что подрядчик должен начать работу 10 мая, а закончить 9 сентября 2024 года. За это время строителям придется сделать новую полосу дороги, перенести сети связи и организовать безопасное дорожное движение.

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В Перми объявили о поисках подрядчика для строительства дополнительных полос на автодороге до Хохловки. Работу оценивают в 58,6 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Выполнение работ по устройству дополнительных полос движения в сторону подъема на автомобильных дорогах Пермского края. Участок км 23 — км 25 автомобильной дороги Пермь — Ильинский в г. Перми Пермского городского округа Пермского края. Начальная цена — 58,6 млн рублей», — сказано в проектной документации. Уточняется, что подрядчик должен начать работу 10 мая, а закончить 9 сентября 2024 года. За это время строителям придется сделать новую полосу дороги, перенести сети связи и организовать безопасное дорожное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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