Полпред Якушев дал установки по пожароопасному сезону в УрФО

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Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, якушев владимир
Владимир Якушев поручил проверить готовность регионов к пожароопасному сезону Фото:

На малейшую угрозу пожара в регионах Уральского федерального округа необходимо реагировать незамедлительно. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев в ходе совещания с представителями регионов и профильных ведомств.

«Готовность муниципальных образований, особенно граничащих с лесными массивами, должна быть проверена и перепроверена несколько раз. И если есть хоть малейшая угроза, нужно реагировать незамедлительно: эвакуировать людей, наращивать группировку, защищать населенный пункт от огня», — сказал Якушев.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев перенес дату начала пожароопасного сезона в регионе с 10 на 5 апреля. Поспособствовало этому серьезное увеличение финансирования мероприятий и материально-технической базы для предотвращения ЧС. В этом году на усиление Уральской авиабазы, которая занимается тушением лесных пожаров, выделили почти 990 миллионов рублей.

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На малейшую угрозу пожара в регионах Уральского федерального округа необходимо реагировать незамедлительно. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев в ходе совещания с представителями регионов и профильных ведомств. «Готовность муниципальных образований, особенно граничащих с лесными массивами, должна быть проверена и перепроверена несколько раз. И если есть хоть малейшая угроза, нужно реагировать незамедлительно: эвакуировать людей, наращивать группировку, защищать населенный пункт от огня», — сказал Якушев. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев перенес дату начала пожароопасного сезона в регионе с 10 на 5 апреля. Поспособствовало этому серьезное увеличение финансирования мероприятий и материально-технической базы для предотвращения ЧС. В этом году на усиление Уральской авиабазы, которая занимается тушением лесных пожаров, выделили почти 990 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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