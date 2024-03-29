Полпред Якушев дал установки по пожароопасному сезону в УрФО

29 марта 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев поручил проверить готовность регионов к пожароопасному сезону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На малейшую угрозу пожара в регионах Уральского федерального округа необходимо реагировать незамедлительно. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев в ходе совещания с представителями регионов и профильных ведомств. «Готовность муниципальных образований, особенно граничащих с лесными массивами, должна быть проверена и перепроверена несколько раз. И если есть хоть малейшая угроза, нужно реагировать незамедлительно: эвакуировать людей, наращивать группировку, защищать населенный пункт от огня», — сказал Якушев. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев перенес дату начала пожароопасного сезона в регионе с 10 на 5 апреля. Поспособствовало этому серьезное увеличение финансирования мероприятий и материально-технической базы для предотвращения ЧС. В этом году на усиление Уральской авиабазы, которая занимается тушением лесных пожаров, выделили почти 990 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На малейшую угрозу пожара в регионах Уральского федерального округа необходимо реагировать незамедлительно. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев в ходе совещания с представителями регионов и профильных ведомств. «Готовность муниципальных образований, особенно граничащих с лесными массивами, должна быть проверена и перепроверена несколько раз. И если есть хоть малейшая угроза, нужно реагировать незамедлительно: эвакуировать людей, наращивать группировку, защищать населенный пункт от огня», — сказал Якушев. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев перенес дату начала пожароопасного сезона в регионе с 10 на 5 апреля. Поспособствовало этому серьезное увеличение финансирования мероприятий и материально-технической базы для предотвращения ЧС. В этом году на усиление Уральской авиабазы, которая занимается тушением лесных пожаров, выделили почти 990 миллионов рублей.