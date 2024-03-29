Полпред Якушев дал установки по пожароопасному сезону в УрФО

На малейшую угрозу пожара в регионах Уральского федерального округа необходимо реагировать незамедлительно. С таким заявлением выступил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев в ходе совещания с представителями регионов и профильных ведомств.
«Готовность муниципальных образований, особенно граничащих с лесными массивами, должна быть проверена и перепроверена несколько раз. И если есть хоть малейшая угроза, нужно реагировать незамедлительно: эвакуировать людей, наращивать группировку, защищать населенный пункт от огня», — сказал Якушев.
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев перенес дату начала пожароопасного сезона в регионе с 10 на 5 апреля. Поспособствовало этому серьезное увеличение финансирования мероприятий и материально-технической базы для предотвращения ЧС. В этом году на усиление Уральской авиабазы, которая занимается тушением лесных пожаров, выделили почти 990 миллионов рублей.
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