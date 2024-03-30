В МИД РФ раскритиковали доклад НАТО о пытках на Украине

30 марта 2024 в 09:27 Размер текста - 17 +

Доклад ООН о пытках на Украине нельзя назвать «серьезным исследованием», заявил посол МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Доклад ООН о пытках украинских солдат над российскими военнопленными нельзя назвать серьезным исследованием. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. По его мнению, представленные данные не дают полной картины нарушений Киевом международных прав. «Это нельзя называть серьезным исследованием и абсолютно адекватным отражением реальности», — заявил Мирошник в интервью РИА Новости. Он отметил, что многие факты остаются недоступными для таких структур, как УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека) ООН, из-за их политизации. Мирошник также указал на расплывчатость формулировок в докладе, предполагая, что это связано с невозможностью полностью оправдывать Украину. Дипломат подчеркнул, что действия Киева не соответствуют международным гуманитарным нормам и принципам, вопреки предыдущим отчетам, которые изображали страну в более позитивном свете. В докладе, подготовленном ранее комиссией Совета по правам человека ООН, было указано на серьезные нарушения со стороны украинских военных, включая обстрелы и пытки в отношении пленных российских солдат. Отмечено 25 инцидентов, когда украинские силы применяли жестокость против российских военнопленных. В своем выступлении руководитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что несмотря на зафиксированные случаи экзекуций, украинская сторона не инициировала уголовные процессы против своих солдат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доклад ООН о пытках украинских солдат над российскими военнопленными нельзя назвать серьезным исследованием. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник. По его мнению, представленные данные не дают полной картины нарушений Киевом международных прав. «Это нельзя называть серьезным исследованием и абсолютно адекватным отражением реальности», — заявил Мирошник в интервью РИА Новости. Он отметил, что многие факты остаются недоступными для таких структур, как УВКПЧ (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека) ООН, из-за их политизации. Мирошник также указал на расплывчатость формулировок в докладе, предполагая, что это связано с невозможностью полностью оправдывать Украину. Дипломат подчеркнул, что действия Киева не соответствуют международным гуманитарным нормам и принципам, вопреки предыдущим отчетам, которые изображали страну в более позитивном свете. В докладе, подготовленном ранее комиссией Совета по правам человека ООН, было указано на серьезные нарушения со стороны украинских военных, включая обстрелы и пытки в отношении пленных российских солдат. Отмечено 25 инцидентов, когда украинские силы применяли жестокость против российских военнопленных. В своем выступлении руководитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что несмотря на зафиксированные случаи экзекуций, украинская сторона не инициировала уголовные процессы против своих солдат.