Польша подняла самолеты из-за российских ракет

31 марта 2024 в 08:16 Размер текста - 17 +

В оперативном командовании Польши сообщили, что авиация ВС РФ начала интенсивную деятельность на территории Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша подняла самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства внутри страны из-за работы российской авиации на Украине. Об этом сообщило польское оперативное командование. «В воздушном пространстве Польши летают самолеты Польши и ее союзников <…> Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины», — сообщило командование Польши. Заявление опубликовано в соцсети X. По данным telegram-канала «Украина.ру», взрывы прозвучали во многих украинских регионах. Там отметили Львовскую, Тернопольскую, Волынскую и Ивано-Франковскую области. «Удары наносятся по объектам энергетической инфраструктуры», — передает telеgram-канал. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, передает RT. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Мартыновский аэродром и военная часть в Николаевской области Украины попали под удар ВС РФ, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Польша подняла самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства внутри страны из-за работы российской авиации на Украине. Об этом сообщило польское оперативное командование. «В воздушном пространстве Польши летают самолеты Польши и ее союзников <…> Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины», — сообщило командование Польши. Заявление опубликовано в соцсети X. По данным telegram-канала «Украина.ру», взрывы прозвучали во многих украинских регионах. Там отметили Львовскую, Тернопольскую, Волынскую и Ивано-Франковскую области. «Удары наносятся по объектам энергетической инфраструктуры», — передает telеgram-канал. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, передает RT. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Мартыновский аэродром и военная часть в Николаевской области Украины попали под удар ВС РФ, сообщает «Национальная служба новостей».