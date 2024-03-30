30 марта 2024

Польша подняла самолеты из-за российских ракет

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, нато, истребитель, nato, ф16, f16,  stock
В оперативном командовании Польши сообщили, что авиация ВС РФ начала интенсивную деятельность на территории Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Польша подняла самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства внутри страны из-за работы российской авиации на Украине. Об этом сообщило польское оперативное командование.

«В воздушном пространстве Польши летают самолеты Польши и ее союзников <…> Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины», — сообщило командование Польши. Заявление опубликовано в соцсети X.

По данным telegram-канала «Украина.ру», взрывы прозвучали во многих украинских регионах. Там отметили Львовскую, Тернопольскую, Волынскую и Ивано-Франковскую области. «Удары наносятся по объектам энергетической инфраструктуры», — передает telеgram-канал.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, передает RT. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Мартыновский аэродром и военная часть в Николаевской области Украины попали под удар ВС РФ, сообщает «Национальная служба новостей».

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Польша подняла самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства внутри страны из-за работы российской авиации на Украине. Об этом сообщило польское оперативное командование. «В воздушном пространстве Польши летают самолеты Польши и ее союзников <…> Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины», — сообщило командование Польши. Заявление опубликовано в соцсети X. По данным telegram-канала «Украина.ру», взрывы прозвучали во многих украинских регионах. Там отметили Львовскую, Тернопольскую, Волынскую и Ивано-Франковскую области. «Удары наносятся по объектам энергетической инфраструктуры», — передает telеgram-канал. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, передает RT. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Мартыновский аэродром и военная часть в Николаевской области Украины попали под удар ВС РФ, сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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