Над Ярославской областью сбиты три беспилотника ВСУ

31 марта 2024 в 09:13 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили о ликвидации трех дронов ВСУ над Ярославской областью Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ предприняли попытку атаки с использованием беспилотников на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала три украинских беспилотника над Ярославской областью. «Около 06.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило ведомство в telegram-канале. В Минобороны РФ отметили, что три украинских дрона были сбиты средствами ПВО над Ярославской областью. Ранее губернатор региона Михаил Евраев сообщал, что украинские беспилотники атаковали Ярославскую область, сообщает RT. Российские противовоздушные системы успешно отразили четыре дрона, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ предприняли попытку атаки с использованием беспилотников на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российская противовоздушная оборона (ПВО) ликвидировала три украинских беспилотника над Ярославской областью. «Около 06.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщило ведомство в telegram-канале. В Минобороны РФ отметили, что три украинских дрона были сбиты средствами ПВО над Ярославской областью. Ранее губернатор региона Михаил Евраев сообщал, что украинские беспилотники атаковали Ярославскую область, сообщает RT. Российские противовоздушные системы успешно отразили четыре дрона, передает «Национальная служба новостей».