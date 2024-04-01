Shot: дочь Маликова отсудила 100 тысяч у швейной фабрики в Калуге

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания отсудила у калужской швейной фабрики 100 тысяч рублей. Ей не понравилось, как была пошита новая коллекция для ее бренда DRESS BY STESHA, передает telegram-канал Shot.
«По словам хозяина фабрики, к его мастерицам бизнесвумен обращалась на протяжении полутора лет и все были довольны. Так что очередную партию отправили для покупательниц DRESS BY STESHA, где мини-платье в среднем стоит 30 тысяч рублей. Был внесен аванс в 100 тысяч рублей, однако позже дочь Маликова осталась недовольной качеством продукции», — говорится в материале.
После фабрика подала в суд. Однако она не представила доказательств, что работа выполнена качественно и нитки нигде не торчат. Индивидуальный предприниматель Эрмек Жаркынбаев заявил, что у Стефании сменились технологи, которые и забраковали новую партию. Стефания отметила, что для нее качество гораздо важнее масштабов производства, передает
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