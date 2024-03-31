31 марта 2024

Пермяки перестали покупать квартиры в новостройках

«Авито Недвижимость»: в Перми спрос на квартиры в новостройках упал на 35%
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города с высоты. Пермь, новостройки, вид сверху, пермь с высоты
Пермяки стали реже интересоваться покупкой новостройки Фото:

Жители Пермского края потеряли интерес к покупке квартир в строящихся домах. С января по март 2024 года спрос на новостройки сократился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

«В I квартале 2024 года в большинстве городов, участвовавших в исследовании „Авито Недвижимости“, спрос на квартиры в новостройках сократился. В Перми спрос уменьшился на 35%, а предложение — на 13%», — сказано в исследовании.

Руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отметил, что потеря интереса к новостройкам связана с увеличением суммы первоначального взноса по льготной ипотеке. В декабре 2023 года его увеличили до 30%. Также появились ограничения по количеству оформлений семейной ипотеки на одного человека. «Теперь вторую, третью и последующие квартиры стало купить сложнее», — добавил Алексеев.

Аналитики уточняют, что несмотря на снижение спроса, стоимость квартир на первичном рынке растет. С января по март 2024 года новостройки стали дороже на 5%. В среднем квартира в новом доме обойдется в 6,2 млн рублей.

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Жители Пермского края потеряли интерес к покупке квартир в строящихся домах. С января по март 2024 года спрос на новостройки сократился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость». «В I квартале 2024 года в большинстве городов, участвовавших в исследовании „Авито Недвижимости“, спрос на квартиры в новостройках сократился. В Перми спрос уменьшился на 35%, а предложение — на 13%», — сказано в исследовании. Руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отметил, что потеря интереса к новостройкам связана с увеличением суммы первоначального взноса по льготной ипотеке. В декабре 2023 года его увеличили до 30%. Также появились ограничения по количеству оформлений семейной ипотеки на одного человека. «Теперь вторую, третью и последующие квартиры стало купить сложнее», — добавил Алексеев. Аналитики уточняют, что несмотря на снижение спроса, стоимость квартир на первичном рынке растет. С января по март 2024 года новостройки стали дороже на 5%. В среднем квартира в новом доме обойдется в 6,2 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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