Юристы ЧЭМК не смогли снять арест с активов предприятий

Свердловский арбитраж отказал ЧЭМК в отмене обеспечительных мер

01 апреля 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Тяжба за акции и имущество группы ЧЭМК продолжается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Юристам предприятий группы ЧЭМК не смогли добиться снятия ареста со своих счетов и активов. Такое решение принял 1 апреля Арбитражный суд Свердловской области. «Судебное заседание по делу завершено. Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)», — указано в картотеке дела. Заседание проходило в закрытом для СМИ режиме. Соответствующие ходатайства подавали ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Ранее по иску Генпрокуратуры суд передал их акции государству и принял обеспечительные меры в отношении их счетов и имущества. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юристам предприятий группы ЧЭМК не смогли добиться снятия ареста со своих счетов и активов. Такое решение принял 1 апреля Арбитражный суд Свердловской области. «Судебное заседание по делу завершено. Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)», — указано в картотеке дела. Заседание проходило в закрытом для СМИ режиме. Соответствующие ходатайства подавали ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Ранее по иску Генпрокуратуры суд передал их акции государству и принял обеспечительные меры в отношении их счетов и имущества. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов.