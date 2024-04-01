Юристы ЧЭМК не смогли снять арест с активов предприятий

Свердловский арбитраж отказал ЧЭМК в отмене обеспечительных мер
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Минэкологии на ЧЭМК. Челябинск, металлургия, металлургический завод, рабочий, чэмк, металлург, челябинский электрометаллургический комбинат
Тяжба за акции и имущество группы ЧЭМК продолжается Фото:

Юристам предприятий группы ЧЭМК не смогли добиться снятия ареста со своих счетов и активов. Такое решение принял 1 апреля Арбитражный суд Свердловской области.

«Судебное заседание по делу завершено. Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)», — указано в картотеке дела. Заседание проходило в закрытом для СМИ режиме.

Соответствующие ходатайства подавали ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Ранее по иску Генпрокуратуры суд передал их акции государству и принял обеспечительные меры в отношении их счетов и имущества. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов.

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Юристам предприятий группы ЧЭМК не смогли добиться снятия ареста со своих счетов и активов. Такое решение принял 1 апреля Арбитражный суд Свердловской области. «Судебное заседание по делу завершено. Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)», — указано в картотеке дела. Заседание проходило в закрытом для СМИ режиме. Соответствующие ходатайства подавали ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Ранее по иску Генпрокуратуры суд передал их акции государству и принял обеспечительные меры в отношении их счетов и имущества. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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