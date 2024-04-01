Юристы ЧЭМК не смогли снять арест с активов предприятий

Юристам предприятий группы ЧЭМК не смогли добиться снятия ареста со своих счетов и активов. Такое решение принял 1 апреля Арбитражный суд Свердловской области.
«Судебное заседание по делу завершено. Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)», — указано в картотеке дела. Заседание проходило в закрытом для СМИ режиме.
Соответствующие ходатайства подавали ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы». Ранее по иску Генпрокуратуры суд передал их акции государству и принял обеспечительные меры в отношении их счетов и имущества. Исключение сделано лишь для средств, нужных для обеспечения производственной деятельности, кредитных и лизинговых платежей, выплат зарплаты, налогов и соцвзносов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!